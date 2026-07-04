Ibrahim Hassan: Não vemos o Messi... Temos 26 jogadores como ele na seleção egípcia

Ibrahim Hassan, técnico da seleção egípcia, elogiou o espírito demonstrado pelos jogadores dos Faraós durante sua trajetória na Copa do Mundo de 2026, revelando detalhes sobre a lesão de Mohamed Salah e a forma como seu irmão, o técnico Hossam Hassan, preparava as partidas.

Os Faraós chegaram às oitavas de final da Copa do Mundo ontem, sexta-feira, ao vencerem a Austrália nos pênaltis (4 a 2), após o empate no tempo regulamentar e na prorrogação (1 a 1), e marcaram um confronto com a Argentina, que venceu Cabo Verde (3 a 2) na prorrogação.

Ibrahim Hassan disse, durante uma entrevista por telefone com o jornalista Ahmed Moussa, no programa “Na Minha Responsabilidade”, transmitido pelo canal “Sada Al-Balad”: “Quando Salah saiu da partida contra o Irã, ele estava lesionado, e foram feitos esforços para que ele pudesse jogar contra a Austrália... Normalmente, a lesão de Salah levaria pelo menos 10 dias para se recuperar”.

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E acrescentou: “Hossam estuda e se prepara para cada partida como se fosse uma prova; ele analisa cada time e faz com que os jogadores saibam tudo sobre o adversário, por isso os jogadores sabem de tudo... Além disso, Hossam transmite toda a confiança aos jogadores, e desde o primeiro dia, os jogadores disseram a Hossam: ‘Não queremos ir embora, vamos continuar aqui’”.

E o ex-lateral direito dos Faraós continuou: “Dizemos aos jogadores: ‘Joguem e deem o melhor de si’. Não sabemos se vamos disputar outra Copa do Mundo ou não, nem sabemos quantas Copas do Mundo ainda teremos na vida... Ontem, Haitham Hassan fez uma grande partida e estava pronto para entrar em campo; ele será escalado de acordo com as circunstâncias da partida”.

Sobre o confronto esperado contra a Argentina, liderada pelo lendário Lionel Messi, na próxima terça-feira, Ibrahim Hassan disse: “Não estamos de olho no Messi. Dizemos aos jogadores: ‘Entrem em campo, joguem e não se preocupem com quem estão enfrentando... Eles têm o Messi, e nós, no Egito, temos Mohamed Salah e 26 Messis; e, se Deus quiser, Ele nos abençoará”.