Ibrahim Afellay aponta um claro favorito para o jogo entre Holanda e Marrocos na Copa do Mundo: “Aí você vai ser massacrado”

É bem provável que a seleção holandesa enfrente o Marrocos no dia 30 de junho. A equipe do técnico Mohamed Ouahbi venceu sua última partida da fase de grupos contra o Haiti (4 a 2), mas não conseguiu impressionar Ibrahim Afellay. O analista daNOS considera a seleção holandesa a grande favorita, caso realmente haja um confronto entre os dois países.

A seleção holandesa joga na madrugada de quinta para sexta-feira contra a Tunísia, que já está eliminada após derrotas esmagadoras para a Suécia (5 a 1)e o Japão (4 a 0). Assim como o Japão, a seleção holandesa soma quatro pontos e tem saldo de gols de +4.

Atualmente, a primeira colocação é ocupada pela Seleção Holandesa com base no número de gols marcados. O Japão enfrenta, em sua última partida, a Suécia, que, com três pontos, ainda está na briga pela classificação. No geral, as chances da Seleção Holandesa conquistar o primeiro lugar no grupo são grandes.

Se isso realmente acontecer, a Holanda enfrentará o Marrocos. Segundo Afellay, o técnico Ronald Koeman não precisa se preocupar muito com o semifinalista da última Copa do Mundo. “Koeman certamente não precisa perder o sono por causa do Marrocos”, afirma Afellay, baseando-se principalmente no confronto contra o Haiti.

“Achei que o Marrocos jogou muito mal no segundo tempo, embora, é claro, tenha havido quatro substituições.” Em comparação com a partida vencida por 1 a 0 contra a Escócia, Ouahbi poupou Azzedine Ounahi, Ayyoub Bouaddi, Issa Diop e o ex-jogador do Ajax Noussair Mazraoui.

“A maneira como o Marrocos perde a posse de bola repetidamente...”, continua Afellay. “Contra adversários mais fortes, você simplesmente é massacrado. Você coloca os adversários de volta no jogo ao perder a bola desnecessariamente, em locais onde não deveria perdê-la.”

“Não dá para se dar ao luxo de perder a bola assim contra times melhores, e a Holanda tem realmente um time muito bom. Eles têm muita velocidade no ataque e não deixam isso passar em branco”, afirma Afellay. Se, contra toda a expectativa, a Oranje terminar em segundo lugar, o adversário será o Brasil.