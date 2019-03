"Ibra obviamente sabe mais do United do que nós", ironiza Giggs após provocação

Ex-meia comenta declaração polêmica do atacante sueco na qual ele afirma que a Geração de 92 "é muito corneteira"

Usando um tom sarcástico, o ex-meia Ryan Giggs respondeu às críticas de Zlatan Ibrahimovic sobre o ter uma legião de críticos que não colaboram de maneira efetiva com o clube.

"Apenas Nicky (Butt) tem ligação com o United mas, quando se tem mais de 2.000 jogos entre nós, com certeza teremos uma opinião. Nós somos torcedores e é isso que guia o futebol. Mas, obviamente, ele sabe mais sobre o time que nós", afirmou Giggs.



Entre os 35 títulos conquistados na carreira estão duas e 13 Premier Leagues (Foto: Getty Images)

A referência sobre a quantidade de partidas em campo se trata do grupo formado por ele, Gary Neville, Phil Neville e David Beckham, alguns dos ex-atletas da Geração de 92, famosa por suas conquistas sob o comando de Alex Ferguson. O atual técnico da seleção do ainda ponderou sobre a efetividade das críticas no time.

"Às vezes a opinião é positiva e às vezes é negativa, mas isso não afeta em nada nos resultados", completou o antigo camisa 11 dos Diabos Vermelhos.

O ex-jogador tem 902 partidas pelo United entre 1991 e 2014 e acumulou 35 troféus ao longo de sua carreira na agremiação.