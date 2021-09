Ibra nunca ganhou uma Bola de Ouro: pra ele, quem perde é o prêmio

"Sou o melhor do mundo", disse o sueco, que não se vê inferior em relação a Messi e Cristiano Ronaldo

Zlatan Ibrahimovic é um dos grandes atacantes do século 21 que não teve o privilégio de ganhar a Bola de Ouro. Apesar de sua qualidade, o sueco nunca chegou nem perto, tendo o em quarto lugar de 2013 como sua melhor colocação. Enquanto outros em sua posição teriam sentido esse peso em suas carreiras, Ibra não está preocupado.

Ibra, hoje com 39 anos e defendendo o Milan, passou por grandes clubes do mundo, foi protagonista em vários e tem uma qualidade de jogo inegável. Tudo isso, porém, não foi o suficiente para que o polêmico jogador sueco recebesse a Bola de Ouro. No entanto, ele não acha que está perdendo por não ter recebido a grande honraria, e sim o contrário.

Confirmando sua autoestima característica, o jogador disse em entrevista à France Football - em uma edição que será publicada neste sábado (11) - que é a Bola de Ouro que perde por não tê-lo em sua lista de vencedores, além de reforçar que acha, sim, que é o melhor do mundo. E é claro que não havia mais ninguém além de Ibra para falar algo assim.

Apesar de estar perdendo de 11 a 0 para um combinado de Cristiano Ronaldo e Lionel Messi no quesito Bola de Ouro, o sueco acredita não ser inferior à dupla. "Se você fala sobre qualidades intrínsecas, eu não tenho nada menos que eles. Se olhar para os troféus, sim, eu não ganhei a Liga dos Campeões... Mas eu não sei como você calcula as coisas. Eu não estou obcecado com isso. Porque quando você faz coisas boas coletivamente, o indivíduo segue. O indivíduo não pode ser bom se o coletivo não for bom", disse Ibra.

E, mesmo se colocando como o melhor, Ibra rejeita a ideia de criar uma lista com os melhores nomes do futebol. Quando perguntado se ele tem um lugar na mesa dos grandes de todos os tempos, respondeu: "Eu não acho relevante comparar jogadores uns com os outros. Todos jogaram em sua própria geração, com diferentes companheiros de equipe... É difícil comparar. Acho que cada um tem sua própria história e tem que enfrentá-la. Portanto, minha mesa está cheia de problemas".