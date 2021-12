Ibra lembra relação com Guardiola no Barcelona: 'Não gosta de jogadores com personalidade'

Sempre polêmico, Zlatan Ibrahimovic escolheu outra vítima para sua língua afiada e pronta para críticas. Desta vez, o atacante falou sobre sua relação com o treinador Pep Guardiola, com quem trabalhou no Barcelona.

Habilidoso e com passagem por grandes clubes do futebol europeu, Zlatan Ibrahimovic é constantemente lembrado por suas críticas e personalidade forte. As relações, muitas vezes, não são boas nem com quem trabalhou lado a lado, como é o caso de seu treinador nos tempos de Barcelona.

Ibra concedeu uma entrevista ao jornal italiano Corriere Della Sera e contou sobre seu período sob comando de Guardiola, que, aparentemente, não foi dos melhores.

"Ele nunca me entendeu. Ele queria planejar tudo o que eu tinha que fazer. Um gesto instintivo me ocorreu, mas então pensei no que Guardiola queria e mudei. Então pensei em dobro. Guardiola não gosta de jogadores com personalidade. Eu me tornei um problema; e como ele não conseguia resolver, resolvi saindo", disse o sueco.

A divergência de ideias fez com que Ibra não conseguisse se adaptar ao Barcelona, e, por isso, acabou deixou o time apenas um ano e meio depois de ser contratado. Até hoje, aliás, treinador e jogador parecem não ter uma grande relação.

Mas, além de Guardiola, Ibra se desentendeu com outros treinadores. Na mesma entrevista ele menciona Massimiliano Allegri, atualmente na Juventus e com quem trabalhou no Milan em 2012, como outro comandante com quem teve conflitos.

O caso lembrado pelo jogador sueco foi sobre um jogo das oitavas de final daLiga dos Campeões. O Milan goleou o Arsenal no jogo de ida, na Itália, por 4 a 0. Na Inglaterra, os ingleses abriram 3 a 0 ainda no primeiro tempo, mas não conseguiram a classificação. Ao final do jogo, o treinador comemorou a classificação, o que incomodou Ibra.

"Allegri estava muito contente. É verdade que tínhamos passado de fase, mas não havia motivo para rir e eu disse-lhe isso. Então, ele me respondeu: "Você, Ibra, pensa em você, que fez m****. Respondi que tinha feito m****: por medo tinha trazido dois goleiros para o banco ... O Allegri é muito bom na gestão do vestiário, mas precisava ter mais coragem: ir para o Real Madrid, lutar com outros times, mas preferiu o conforto', disse o atacante.