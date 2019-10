Ibra inaugura estátua (sem camisa) na Suécia: "quem precisar buscar forças, venha visitá-la"

Escultura mede quase três metros e ficará exposta entre o antigo e o novo estádio do Malmö, primeiro time da sua carreira

Zlatan Ibrahimovic não cansa de surpreender e de divertir seus fãs. Aos 38 anos, o jogador sueco, com passagens por gigantes europeus, foi homenageado com uma grande estátua sua na cidade onde nasceu, Malmö. Sempre com seu jeito característico e suas falas bombásticas, Ibra falou sobre o monumento em sua honra.

"Esse é o meu legado. Isso se tonará um símbolo para aqueles que se sentem como eu me sentia. É um símbolo de que você pode dar certo, não importa de onde venha, não importa como você é. Não importa se você se sente diferente ou não se sinta querido. Não apenas para o futebol, isso vai para muito mais do que jogadores de futebol. Todos que sentem que precisam de apoio, força e energia apenas olhem para a estátua ou venha até ela. É uma prova que você consegue se acreditar em si mesmo", falou Zlatan.

O icônico atacante da explicou a simbologia daquela estátua e como isso poderia ter acontecido com qualquer um, de acordo com ele.

"Eu não sou maior que ninguém, poderia ser qualquer um. É simples assim. Eu não sou escolhido ou especial, eu lutei e acreditei em mim mesmo. Quando comecei minha carreira, eu não tinha ninguém para ir à minha frente e me dar as respostas. Eu lembro de perguntar para Henrik Larsson: 'o que eu devo fazer? Como eu devo fazer? Me explique'. Ele me simplesmente me disse: 'Ninguém esteve no seu lugar e na sua situação. Você vai encontrar um caminho você mesmo'. Então, eu não tinha ninguém para confiar ou conversar sobre isso. Ninguém me explicou como as coisas funcionavam", explicou o atacante, que concluiu dizendo "eu escolhi ser eu mesmo".

A estátua é uma homenagem aos 20 anos de carreira do jogador. Ela mede 2.7 metros e pesa 500 kg. Ela está localizada na praça entre o estádio novo e o antigo do Malmö, onde começou sua carreira em 1999.