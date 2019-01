Ibra "entra em dividida" com Cristiano Ronaldo e diz que jogar na Juventus não é nenhum desafio

Ex-jogador da Juventus, Ibra diz que jogar na equipe italiana “não é desafio nenhum”

Cristiano Ronaldo surpreendeu o mundo do futebol ao trocar o Real Madrid para atuar com a Juventus, no início desta temporada. Um dos principais destaques da Serie A, o português convidou Lionel Messi para trocar o Barcelona e a La Liga pelo futebol italiano. Mas a declaração de CR7 teria irritado Zlatan Ibrahimović, que criticou a postura do atacante.



(Foto: Getty Images)

Em entrevista à revista Voetbal Nieuws, o atual jogador do Los Angeles Galaxy insinuou que jogar pela Juventus não pode ser considerado um desafio na carreira profissional. “Cristiano Ronaldo tem falado sobre novos desafios na carreira, no entanto, ele diz que é um desafio mudar-se para uma equipe que já é normal ganhar a Serie A. É furada ir para a Juventus, não é desafio nenhum...”.

Conhecido dos torcedores da Velha Senhora, Ibra atuou na equipe de Turim durante as temporadas de 2004 e 2005. O jogador também vestiu a camisa da Internazionale, nos anos de 2006 a 2008, e do Milan, entre 2010 e 2011.