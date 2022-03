Íbis x Sport: onde assistir ao vivo, horário e informações do Campeonato Pernambucano 2022

Íbis e Sport se enfrentam nesta quarta-feira (16), na Arena Pernambuco, a partir das 21h (de Brasília), pela nona rodada do Campeonato Pernambucano. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere, no pay-per-view.

Veja mais informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Íbis x Sport DATA Quarta-feira, 16 de março de 2022 LOCAL Arena Pernambuco - Recife, PE HORÁRIO 21h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

O Premiere, no pay-per-view, é o canal que vai transmitir o jogo desta quarta-feira, na Arena Pernambuco.

MAIS INFORMAÇÕES

O Sport chega para a última rodada do Pernambucano já garantido nas quartas de final da competição, com 13 pontos.

Já o Íbis chega para a última rodada já sem chances de fugir do quadrangular do rebaixamento, que disputará contra Afogados, Vera Cruz e Sete de Setembro.

ÚLTIMOS RESULTADOS E PRÓXIMOS JOGOS

ÍBIS

Últimas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA Vera Cruz 1x1 Íbis Pernambucano 2 de março de 2022 Retrô 1x0 Íbis Pernambucano 9 de março de 2022

Próximas partidas

Sem partidas definidas.

SPORT

Últimas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA Salgueiro 1x1 Sport Pernambucano 8 de março de 2022 Náutico 1x2 Sport Pernambucano 12 de março de 2022

Próximas partidas