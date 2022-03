Íbis x Sport: escalação, desfalques e mais do jogo pelo Campeonato Pernambucano 2022

Íbis e Sport entram em campo na noite desta quarta-feira (16), na Arena Pernambuco, às 21h (de Brasília), pela última rodada do Campeonato Pernambucano.

O Sport está garantido nas quartas de final da competição, ocupando a 5ª colocação com 13 pontos.

Do outro lado, o Íbis está na zona do quadrangular do rebaixamento, sem chances de escapar, na 9ª colocação, com 5 pontos.

Confira as informações da partida a seguir!

ÚLTIMAS NOTÍCIAS E PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

O Íbis terá o desfalque do goleiro Lucas Gabriel, que foi expulso no banco de reservas na última partida, contra o Retrô.

Já o Sport terá a estreia do técnico Gilmar dal Pozzo, que já terá algumas dúvidas em sua estreia. O lateral-esquerdo Sander, o volante William Oliveira, e o centroavante Rodrigão foram desfalques no último jogo por questões físicas, e agora cabe ao técnico estreante definir se o trio vai ou não para o confronto.

Possível escalação do Íbis: Helio Breckenfeld; Thyego, Diego, Vitor Leão e Celestino; Roberto, Fabrício e Ewerton Bala; Rosivaldo, Kelvenny e Kelven.

Possível escalação do Sport: Mailson; Ewerthon, Thyere, Sabino e Hernández (Sander); Ronaldo, Pedro Naressi e Bruno Matias; Jáderson, Luciano Juba e Parraguez (Rodrigão).

DESFALQUES

ÍBIS:

Lucas: suspenso.

SPORT:

Flávio Souza: suspenso.

Everton Felipe: lesionado

Alan: lesionado

TRANSMISSÃO AO VIVO

O jogo entre Íbis e Sport será transmitido ao vivo pelo Premiere, no pay-per-view.