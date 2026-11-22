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Ídolo do Arsenal, Ian Wright apontou Antonio Nusa, destaque do RB Leipzig, como prioridade de contratação para ajudar o clube a manter a liderança na disputa pelo título da Premier League. Apesar da vantagem de seis pontos no topo da tabela, o ex-atacante acredita que falta ao elenco de Mikel Arteta a força ofensiva necessária para enfrentar a exigente sequência de jogos do inverno.

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Atuação dos reservas expõe falta de opções ofensivas do Arsenal

O Arsenal deixou escapar dois pontos no empate por 2 a 2 com o Newcastle no sábado , depois que seus reservas não conseguiram fazer a diferença. Eberechi Eze marcou, e Noni Madueke teve boa atuação ao substituir o lesionado Bukayo Saka, mas os visitantes perderam força após o intervalo.

Christos Tzolis entrou no segundo tempo sem influenciar a partida, enquanto Viktor Gyokeres teve mais uma participação discreta saindo do banco. As atuações apagadas levaram Wright, ex-atacante do Arsenal, a pedir que seu antigo clube tente contratar Nusa, ponta do RB Leipzig, em janeiro.

Wright pede contratação em janeiro para aumentar a concorrência com Havertz

Em entrevista à Sky Sports, Wright afirmou que o Arsenal precisa agir com decisão no mercado de inverno para reforçar tanto o lado esquerdo quanto a posição de centroavante.

"Eu buscaria reforços pelo lado esquerdo e para o ataque", disse. "Em algum momento, temos que dizer: ‘Precisamos ir com tudo’. Nosso nome foi ligado ao de Nusa, do RB Leipzig. Acho que deveríamos simplesmente ir lá e contratá-lo. Vimos Tzolis hoje, e não vi o suficiente."

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Wright acrescentou que a chegada de um concorrente mais forte ajudaria Kai Havertz a elevar seu nível, argumentando que Gyokeres não está exercendo essa pressão. "Acho que, se Havertz tiver alguém do mesmo nível ou melhor para pressioná-lo, vamos conseguir mais dele, e ele precisa disso. Não acho que isso esteja acontecendo com Gyokeres."

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A escassez de opções do Arsenal pelas pontas é consequência de uma janela de verão frustrante. Após as saídas de Gabriel Martinelli e Leonardo Trossard, o clube não conseguiu contratar Julian Alvarez nem Vinicius Jr, e Tzolis acabou sendo seu único reforço para o ataque.

Com Saka atualmente afastado por lesão, a falta de opções ficou ainda mais evidente. O RB Leipzig, segundo informações, exige €80 milhões (£67 milhões) por Nusa, jogador da seleção da Noruega que soma sete gols e oito assistências em 16 partidas atuando pela ponta esquerda nesta temporada.

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Janela de janeiro ganha importância para o Arsenal na disputa pelo título

Apesar do empate de sábado com o Newcastle, o Arsenal segue com seis pontos de vantagem na liderança da Premier League. No entanto, a forte dependência de Eze e Madueke enquanto Saka se recupera deixa pouca margem para erros caso Tzolis e Gyokeres continuem com dificuldades ao sair do banco. Pagar os £67 milhões pedidos pelo RB Leipzig por Nusa em janeiro acrescentaria ao elenco um jogador que já mostrou produtividade pelo lado esquerdo.