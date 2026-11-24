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O lateral-esquerdo do Aston Villa Ian Maatsen alertou o time de Unai Emery para um duelo difícil contra o Galatasaray pela Champions League, na noite de terça-feira, em Istambul. De volta antes do previsto após uma lesão no tornozelo e recém-contratado até 2032, o holandês apontou o adversário como o melhor time da Turquia.

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Maatsen alerta para desafio em Istambul

Maatsen alertou o Aston Villa para não subestimar o Galatasaray, apesar de ter vencido três dos quatro primeiros jogos da fase de liga da Champions League. Embora o Aston Villa tenha goleado o Fenerbahce por 6 a 0 no Villa Park no mês passado e conquistado o título da Liga Europa em Istambul contra o Freiburg na temporada passada, o holandês espera um desafio bem mais duro fora de casa. Recuperado de um problema no tornozelo, o jogador de 24 anos está pronto para ter um papel importante.

Defensor comemora contrato e recuperação

Maatsen se tornou o lateral-esquerdo titular do Aston Villa após a saída de Lucas Digne para o Paris Saint-Germain no verão europeu. Ele ultrapassou a marca de 100 jogos desde que chegou do Chelsea em julho de 2024 , antes de assinar um novo contrato até 2032 em 11 de novembro .

Em entrevista à TNT Sports, ele disse: "A lesão foi um pequeno contratempo, porque eu nunca tinha passado por esse tipo de lesão. Espero que isso nunca aconteça de novo.

"Também foi um bom momento para me concentrar na recuperação e garantir que cada passo fosse a decisão certa, trabalhando com a equipe médica e os treinadores.

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"Felizmente, vou voltar um pouco antes do esperado, então estou muito feliz.

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"Também fico feliz que o clube acredite em mim, com a prorrogação do meu contrato. É um momento de muito orgulho, e estou disposto a dar ainda mais por este belo clube, especialmente nessas noites europeias."

Holandês espera duelo difícil na Turquia

Embora Emery tenha vencido com folga em casa os dois confrontos anteriores pela Champions League contra adversários turcos, ao derrotar o Bursaspor por 6 a 1 com o Valencia em 2010 e o Fenerbahce por 6 a 0 na segunda rodada, Maatsen ressaltou que enfrentar o Galatasaray fora de casa é um desafio diferente.

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"É um bom lugar para irmos porque conquistamos o título da Liga Europa lá", disse. "Mas amanhã será totalmente diferente. É um jogo da Champions League, que, na minha opinião, é uma oportunidade melhor, contra o melhor time da Turquia, para mim.

"Então será um bom desafio, e estamos ansiosos por ele, claro. Vamos levar toda a nossa experiência para o jogo. Será uma boa partida, uma partida difícil, e estamos preparados."

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Ao falar sobre a confiança adquirida com a goleada sobre o Fenerbahce, ele acrescentou: "Isso nos dá muita confiança. Em casa, nos sentimos fortes e sabemos do que somos capazes. Temos jogadores muito talentosos, que podem decidir partidas, e o espírito de equipe é muito bom.

"Até os jogadores novos, que vieram de outras ligas, estão se entrosando bem. Estou muito feliz por fazer parte deste time."

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Aston Villa busca vaga direta

O Aston Villa viaja a Istambul com 12 gols marcados na Champions League nesta temporada, apenas um a menos que os 13 anotados em toda a fase de liga de 2024-25. No entanto, o Galatasaray venceu seus últimos três jogos em casa contra equipes inglesas: bateu o Tottenham por 3 a 2 na Liga Europa de 2024-25 e o Liverpool por 1 a 0 duas vezes na temporada passada. Um resultado positivo fortaleceria a busca do time de Emery pela classificação direta.