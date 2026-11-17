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"Podemos brigar pelo título italiano." E a contratação em definitivo? "É o meu sonho. Eu me vejo jogando aqui por muito tempo." Essas são as principais declarações dadas hoje por Omari Hutchinson, atacante de lado do Milan, emprestado pelo Nottingham Forest com opção de compra.

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"Podemos brigar pelo título italiano." Omari Hutchinson não esconde as ambições do Milan e encara com confiança a sequência da temporada. O meia-atacante, que participou de um encontro com torcedores do Milan em uma loja em Milão, mostrou grande otimismo quanto às chances da equipe. Para o jogador, o grupo tem a qualidade necessária para competir no mais alto nível e lutar pelo título nacional.

Hutchinson acredita que o elenco à disposição da comissão técnica reúne todas as condições para alcançar objetivos importantes, embora ainda haja pontos a melhorar. "Temos os jogadores, temos um bom elenco e, mesmo que ainda nos faltem algumas lideranças em certos momentos, acho que estamos trabalhando justamente nisso", declarou o jogador, segundo o Sportmediaset. Ele se referiu à necessidade de mostrar mais personalidade nos momentos decisivos das partidas e de formar um grupo cada vez mais sólido.

O meio-campista também destacou a contribuição fundamental do treinador e de seus auxiliares para a evolução da equipe. Hutchinson se disse satisfeito com o trabalho realizado diariamente em Milanello e ressaltou que o grupo busca assimilar da melhor forma as orientações táticas. "Acho que os treinadores e a comissão técnica estão nos orientando muito bem. Quando tudo se encaixar perfeitamente, faremos grandes coisas", acrescentou, demonstrando confiança no projeto do Milan.

Contratado por empréstimo junto ao Nottingham Forest durante a janela de transferências do verão europeu, Hutchinson também falou de suas ambições pessoais e do desejo de continuar sua trajetória no Milan. Seu principal objetivo é convencer o clube a exercer a opção de compra ao fim da temporada, transformando o empréstimo em uma transferência definitiva. É uma possibilidade que o jogador considera especialmente importante para seu futuro profissional e sua evolução no futebol.

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"É o meu sonho. Eu me vejo jogando aqui por muito tempo", confessou, sem esconder o entusiasmo com sua experiência no Milan. Hutchinson explicou ainda que não tem uma preferência rígida quanto à posição em campo, embora a função em que se sinta mais à vontade seja a de atacante pelo lado direito. De todo modo, quer colocar sua disposição para se adaptar às diferentes necessidades táticas a serviço da equipe.

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O jogador nascido em 2003 reiterou que pretende sempre seguir as orientações do treinador e aproveitar ao máximo suas características técnicas. "Pessoalmente, gosto de jogar em qualquer posição, mas, de preferência, pelo lado direito. Seja onde for que o treinador me coloque, procuro me adaptar, fazer meu trabalho e render o máximo, seguindo suas orientações táticas. Ele sabe o que posso fazer com a bola. Simplesmente me diz para criar jogadas e dar o máximo." As palavras mostram sua vontade de conquistar um espaço cada vez maior na equipe do Milan.

Os primeiros meses de sua experiência na Itália deixaram impressões positivas, embora Hutchinson saiba que precisa continuar trabalhando para melhorar seu desempenho. "O treinador está feliz, mas acho que ainda há muito a fazer. Estou conquistando um pouco de espaço… Daqui para a frente, precisamos continuar vencendo", explicou. O jogador parece, portanto, disposto a aproveitar cada oportunidade para ganhar mais minutos em campo e se tornar uma peça cada vez mais útil nas opções da equipe.

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Nascido em 2003, Omari Hutchinson é um jogador inglês com cidadania jamaicana, capaz de atuar em diferentes funções na criação e no ataque. Antes de chegar ao Milan, passou por Chelsea, Ipswich Town e Nottingham Forest, construindo gradualmente sua trajetória no futebol profissional. Somando suas passagens pelos clubes, disputou 137 partidas e marcou 16 gols. Pela seleção da Jamaica, já teve a oportunidade de entrar em campo duas vezes.

Na atual temporada pelo Milan, Hutchinson soma até agora 11 partidas oficiais: sete pelo Campeonato Italiano e quatro pela Liga Europa. Na Serie A, começou como titular duas vezes e também marcou um gol no confronto com a Udinese. Seu balanço inicial é, portanto, de um gol, com espaço para evoluir individualmente e se integrar melhor ao funcionamento da equipe. Agora, o objetivo é ganhar mais regularidade, contribuir para as vitórias do Milan e mostrar que merece continuar em Milão nas próximas temporadas.