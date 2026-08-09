O ex-astro marroquino e diretor regional para a região do Oriente Médio e Norte da África na Fifa, Hussein Kharja, lançou um ataque contra a lenda do futebol português Luís Figo, na esteira das críticas que este último dirigiu ao presidente da Federação Internacional de Futebol, Gianni Infantino.

Figo havia exigido a saída de Infantino do cargo, em um extenso artigo publicado recentemente pelo jornal"Daily Mail" britânico, acusando a Fifa, sob o comando do dirigente suíço, de agir de forma semelhante a gangues.

Em resposta ao ex-astro de Real Madrid e Barcelona, Kharja disse, em declarações à plataforma "SOCCER212" marroquina: "Depois de tudo o que Infantino fez pelas lendas do futebol, acho isso desprezível, realmente desprezível da parte de Luís Figo sair com uma coisa dessas! E, ainda por cima, os temas que ele abordou".

E acrescentou: "Ele é a última pessoa no mundo que pode dar lições de moral sobre egoísmo ou dinheiro! Porque, se lembrarmos o que ele fez quando deixou o Barcelona para ir ao Real Madrid... como ele ousa falar de dinheiro, egoísmo e dignidade?!".

E continuou: "O cerne do problema é que a política de Infantino incomoda profundamente a Europa. Vejam a evolução do futebol africano: ele agora oferece aos jogadores com dupla nacionalidade uma alternativa real para representar seu país de origem. E é isso que a Europa não suporta. Os espanhóis ou os holandeses se sentem mal quando veem talentos escaparem em favor do Marrocos ou de outros países".

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E prosseguiu: "A Premier League é vendida a capitais estrangeiros — americanos, sauditas ou gregos — mas, assim que investidores americanos tentam entrar no capital das competições internacionais, eles gritam. Que capitais estrangeiros comprem seus próprios clubes não representa um problema moral para eles, mas quando tocam em fatias do mercado global, aí vira um escândalo. Já é hora de eles varrerem a própria casa".

"Substituto de Infantino"

Sobre os relatos que falam da busca da Fifa por um substituto para Infantino, Kharja disse: "Os críticos da Fifa e a mídia conivente tentam sugerir a existência de uma guerra interna, entre o secretário-geral e o presidente. Na verdade, o presidente conta com o apoio incondicional de toda a Fifa".

E acrescentou: "A mídia agarra qualquer oportunidade para provocar tensões e criar polêmica, mas não existe tensão nenhuma. Todos nós estamos e continuaremos solidários com o nosso presidente, seja o secretário-geral Mattias (Grafström) ou o restante do comitê executivo".

E concluiu sua fala dizendo: "Meu desejo é que o presidente Ceferin (presidente da Uefa), a quem também respeito, sente-se à mesma mesa com o presidente Infantino para resolver suas divergências. A opção do boicote claramente não é a solução. São dois grandes líderes, e saberão como encontrar um terreno comum em prol do bem do futebol".



