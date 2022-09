Hungria x Itália: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais da Nations League

Jogo desta segunda-feira (26) vale a liderança do Grupo 3 da Liga das Nações; veja como acompanhar na TV e na internet

Valendo a liderança do Grupo 3, Hungria e Itália se enfrentam nesta segunda-feira (26), às 15h45 (de Brasília), pela sexta rodada da fase de grupos da Nations League. O torcedor pode acompanhar o jogo ao vivo na ESPN, na TV fechada, e no Star+, no streaming.

Na liderança com 10 pontos, a Hungria vai a campo podendo empatar para garantir a sua classificação. O único desfalque do time mandante e Sallai, machucado.

A Itália, por sua vez, é a segunda colocada, com 8 pontos somados, e sabe que precisa vencer para ficar com a vaga. Marco Verratti, Sandro Tonali, Lorenzo Pellegrini e Napoli Matteo Politano, lesionados, desfalcam a Azzurra.

Escalações:

Escalação do provável HUNGRIA: Gulacsi; Lang, Orban, At. Szalai; Fiola, Schafer, Gazdag, Kerkez; A. Nagy, Szoboszlai; Ad. Szalai.

Escalação do provável ITÁLIA: Donnarumma; Toloi, Bonucci, Bastoni; Di Lorenzo, Barella, Jorginho, Frattesi, Dimarco; Raspadori, Immobile.

Desfalques

Hungria

Roland Sallai, machucado, é baixa no time mandante..

Itália

Marco Verratti, Sandro Tonali, Lorenzo Pellegrini e Napoli Matteo Politano, lesionados, são os desfalques italianos.

Quando é?

• Data: segunda-feira, 26 de setembro de 2022

• Horário: 15h45 (de Brasília)

• Local: Puskas Arena, Budapeste - HUN

• Arbitragem: Benoît Bastien (árbitro), Hicham Zakrani e Aurélien Berthomieu (assistentes),

Jérémie Pignard (quarto árbitro) e Benoît Millot(AVAR)