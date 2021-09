Hungria x Inglaterra: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Seleções entram em campo nesta quinta-feira (2), pelas eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022; saiba como acompanhar na TV e na internet

A Inglaterra enfrenta a Hungria nesta quinta-feira (2), às 15h45 (de Brasília), no Estádio Puskás Ferenc, pela quarta rodada das eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022. A partida terá transmissão ao vivo no Space, na TV fechada, e no streaming da Estádio TNT Sports. Na Goal, você acompanha a partida em tempo real clicando aqui.

Valendo a liderança do grupo I, os Ingleses, com nove pontos, estão invictos com três vitórias, enquanto a Hungria, com sete, registra duas vitórias e um empate.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Depois de perder para a Itália na final da Eurocopa 2020, a Inglaterra volta as atenções para as eliminatórias. Sem Danny Ings, Marcus Rashford, Ollie Watkins e Dominic Calvert-Lewin, o atacante do Leeds United, Patrick Bamford, buscará aproveitar a oportunidade.

Do outro lado, a Hungria terá o retorno da estrela do RB Leipzig, Dominik Szoboszlai, que perdeu a Euro por lesão. Ele entrará no lugar de Adam Nagy, que cumprirá suspensão.

Provável escalação da Hungria: Gulacsi; Botka, Orban, At. Szalai; Bolla, Schafer, Szoboszlai, Nagy, Fiola; Sallai, Ad. Szalai.

Provável escalação da Inglaterra: Pickford; Walker, Stones, Maguire, Shaw; Rice, Phillips; Sterling, Mount, Grealish; Kane.

Veja informações da partida! Jogo: Hungria x Inglaterra Quando e que horas? Quinta-feira, 2 de setembro de 2021, às 15h45 (de Brasília). Local: Estádio Puskás Ferenc - Budapeste, Hungria.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

HUNGRIA

JOGOS CAMPEONATO DATA Hungria 1 x 1 França Eurocopa 19 de junho de 2021 Alemanha 2 x 2 Hungria Eurocopa 23 de junho de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Albânia x Hungria Eliminatórias 5 de setembro de 2021 13h (de Brasília) Hungria x Andorra Eliminatórias 8 de setembro de 2021 15h45 (de Brasília)

INGLATERRA

JOGOS CAMPEONATO DATA Inglaterra 2 x 1 Dinamarca Eurocopa 7 de junho de 2021 Itália 1 (3) x (2) 1 Inglaterra Eurocopa 11 de junho de 2021

Próximas partidas