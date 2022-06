Hungria derruba invencibilidades históricas da Inglaterra com triunfo na Liga das Nações

Com a derrota, a seleção inglesa perdeu uma invencibilidade de 22 jogos com Gareth Southgate

A Inglaterra estreou na Liga das Nações com uma derrota por 1 a 0 fora de casa para a Hungria, na Puskás Arena, em Budapeste. Com o resultado, a seleção húngara abre três pontos no Grupo 3 da competição, que ainda conta com a Itália e Alemanha.

Além disso, a Hungria se vingou dos tropeços sofridos ainda nas Eliminatórias para a Copa do Mundo 2022, que acontece no Qatar, quebrando um jejum de 60 anos de vitórias sobre os ingleses. Na ocasião, os húngaros venceram por 2 a 1 na Copa do Mundo de 1962, no Chile.

Desde então, a Inglaterra havia vencido 12 jogos e empatado três. Agora, assim como aconteceu nos jogos das Eliminatórias, os times fizeram uma partida disputada. No primeiro tempo, o time visitante teve boas chances de perigo com Harry Kane, mas o jogo terminou empatado.

Na segunda etapa, a Hungria voltou melhor, mas foi em um pênalti que o placar foi aberto. Aos 18 minutos do segundo tempo, Reece James puxou Nagy dentro da área para desarmá-lo, mas cometeu um pênalti. Na cobrança, Szoboszlai chutou no canto direito de Pickford, que não alcançou a bola.

Com um gol atrás do placar, os ingleses partiram para cima, com três ótimas chances, que não foram concluídas com sucesso.

Além de quebrar um tabu de 60 anos, a Hungria terminou com uma invencibilidade de 22 jogos da equipe de Gareth Southgate, que era a maior da história do futebol inglês.

Na próximo jogo, a Inglaterra visita a Alemanha nesta terça-feira (7), às 15h45 (horário de Brasília), na Arena de Munique, enquanto a Hungria enfrenta a Itália, no estádio Dino Manuzzi, em Cesena.