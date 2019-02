Hummels sobre segundo jogo contra o Liverpool: "Nós seremos mais agressivos"

O primeiro jogo entre as duas equipes acabou em empate sem gols e deixou o duelo completamente aberto para a volta na Alemanha

O zagueiro alemão do Bayern de Munique, Mats Hummels não se mostrou muito animado com o empate sem gols entre Liverpool e o Bayern, pelo jogo de ida das oitavas de final da Champions League. Hummels entende que será necessária mais agressividade para poder vazar a defesa dos Reds.

"Nós vamos ser mais agressivos, mas ao mesmo tempo temos que parar o poder ofensivo concentrado do Liverpool. Vamos começar o jogo melhor do que muitas pessoas imaginavam", falou Hummels.

O defensor alemão de 30 anos acredita que com o empate na casa do adversário, o jogo chega com possibilidades de 50% para cada lado. Ele destacou que o jogo foi satisfatório, mas não teceu outros elogios ao seu time.

"Ainda está 50% para cada lado. Se nós não ganharmos nosso jogo em casa não vamos ter outra chance. Estamos satisfeitos. Mas não vencemos por 2 a 0, então necessariamente precisamos vencer o segundo jogo. Isso é sempre possível para um time como o Bayern de Munique. O resultado é satisfatório, nada mais", disse o camisa 5.

(Foto: Getty Images)

Mats também comentou sobre o plano para o jogo da última terça-feira (19), para ele, o Bayern foi eficiente em quebrar o ritmo intenso que o Liverpool de Jürgen Klopp tentou impor.

"Nós conseguimos diminuir o ritmo do Liverpool. Queríamos evitar que os três atacantes do adversário conseguissem contra-atacar. E fizemos isso bem. Os quatro de trás estavam bem focados na defesa. Nós não oferecemos tanto espaço quanto na liga", analisou Hummels.