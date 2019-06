Hummels, chamado de traidor, volta ao Dortmund após trocá-lo pelo Bayern

Depois de saída polêmica do Borussia, zagueiro retorna ao aurinegro enquanto bávaros vivem renovação

Depois de quase três anos da saída polêmica de Dortmund, onde defendia o Borussia, Mats Hummels deixa o de Munique e retorna aos aurinegros.

O zagueiro, cria da base dos bávaros, fez apenas uma partida pelo elenco profissional da equipe antes de ser emprestado para a agremiação do Signal Iduna Park. Lá, ele se destacou e foi adquirido de maneira definitiva em 2009, onde permaneceu até 2016 e foi readquirido pela agremiação de Munique.

O problema foi que a torcida viu a situação como uma 'traição' por parte do defensor. As juras de amor ao Borussia feitas no passado foram esquecidas e a idolatria se transformou em ódio.

Da mesma forma que aconteceu com Mario Götze, Hummels tenta retomar a confiança dos torcedores, que sofreram três golpes pesados com idas de jogadores ao rival: Primeiro com o meia, depois com Robert Lewandowski e o zagueiro em seguida.

Além disso, seus dias na Bavária pareciam contados. O Bayern atravessa um momento de renovação da equipe, e jogadores que eram tidos como símbolos de uma geração vencedora, são considerados ultrapassados e têm como futuro a saída.

Arjen Robben, Franck Ribéry e Rafinha foram os que já deram adeus ao clube, enquanto outros nomes ainda são especulados como cotados a sair. O fato é que, para Hummels, o caminho para reconquistar a Muralha Amarela será longo, mas os braços sempre estarão abertos.