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Humilhação para uma lenda do tênis: Djokovic é eliminado na primeira rodada do Aberto dos Estados Unidos

Um final que ninguém previu

O sérvio Novak Djokovic se despediu do Aberto dos Estados Unidos de tênis logo na primeira rodada, em uma das maiores surpresas do torneio, ao perder para o argentino Mariano Navone, número 49 do mundo, em uma partida maratonística que se estendeu por 4 horas e 36 minutos e terminou em 5 sets.

Navone conquistou a maior vitória de sua carreira em cima de Djokovic pelo placar de 7-6, 5-7, 4-6, 6-2, 6-1, tornando-se apenas o segundo tenista argentino a conseguir eliminar o astro sérvio em um dos quatro grandes torneios, depois de seu compatriota Guillermo Coria, em 2005.

A eliminação de Djokovic representou um grande choque, já que ele havia vencido 19 partidas consecutivas na primeira rodada em suas participações anteriores no torneio americano, enquanto seu retrospecto contra adversários entre os grandes nomes do esporte nas rodadas iniciais chegava a 37 vitórias sem nenhuma derrota.

Apesar do início forte de Djokovic, de 39 anos, que foi campeão do Aberto dos Estados Unidos 4 vezes, Navone conseguiu virar o rumo do confronto gradualmente, aproveitando-se da queda de energia física do sérvio, que sofreu novamente durante uma dura temporada de verão americana.

Djokovic também já havia se despedido do Masters de Cincinnati na primeira rodada, após perder para o argentino Tiago Agustín Tirante, antes de o cenário se repetir de forma ainda mais cruel em Nova York, encontrando-se fora de um grande torneio logo em sua primeira partida.

Navone declarou após o jogo: "É algo inacreditável, e significa muito para mim. Vencer em cinco sets diante desse veterano não é algo que acontece todos os dias", expressando sua alegria por ter superado um dos maiores tenistas da história e em uma quadra na qual ele sempre brilhou.

O tenista argentino acrescentou: "É um sonho, e agora preciso me recuperar, dormir e me preparar", em referência à dificuldade física da tarefa que enfrentou diante de Djokovic.

Djokovic se despediu da torcida de Nova York de maneira emocionante, fazendo questão de autografar lembranças para os torcedores antes de deixar a quadra, em uma cena que aumentou as especulações sobre a possibilidade de esta ter sido sua última participação no torneio, e talvez uma de suas últimas partidas nas quadras de Flushing Meadows.

Por outro lado, Navone não terá muito tempo para comemorar a maior vitória de sua carreira, pois se prepara para disputar sua próxima partida dois dias depois, contra o vencedor do confronto entre o suíço Stanislas Wawrinka e o italiano Matteo Berrettini.

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