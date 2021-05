Humilhação na Sul-Americana serve de alerta ao Corinthians: Paulistão não é a realidade

Se os resultados recentes no Estadual fazem a equipe sonhar com o título, goleada do Peñarol relembra que Alvinegro ainda tem muito a melhorar

A eliminação na Copa Sul-Americana 2021 após a goleada diante do Peñarol por 4 a 0 nesta quinta-feira (13) deixou uma lição para o Corinthians: o Campeonato Paulista não é a realidade que a equipe enfrentará na sequência da temporada.

Apostando todas as fichas no Estadual, o Alvinegro optou por uma escalação "alternativa" no Uruguai e não teve chance alguma diante do Peñarol. A equipe de Vagner Mancini foi completamente dominada e viu as chances de um título internacional inédito acabarem com duas rodadas de antecedência na fase de grupos.

Esta foi a segunda partida contra os uruguaios na Copa Sul-Americana. No primeiro jogo, derrota em casa por 2 a 0 e Mancini ficou na berlinda. Um resultado negativo diante do São Paulo poderia culminar na demissão do treinador. Uma mudança no esquema tático e na escalação, com a recuperação de Luan fez com que o comandante alvinegro ganhasse uma sobrevida no cargo.

Entre as duas derrotas para o Peñarol, o Corinthians até conseguiu resultados positivos: empate com o embalado São Paulo e vitórias contra o frágil Sport Huancayo, contra Novorizontino e Inter de Limeira.

A realidade na sequência da temporada, no entanto, não será fácil. Contra times da Série A do Campeonato Brasileiro, apenas uma vitória em quatro jogos. O Corinthians venceu o Santos de Ariel Holan por 2 a 0 na Vila Belmiro, mas empatou com um Palmeiras cheio de desfalques, com um São Paulo reserva e com o Red Bull Bragantino ainda na primeira rodada do Paulistão. Quando enfrentou o adversário mais difícil na fase de grupos da Sul-Americana, foi facilmente dominado.

Mancini classificou a partida no Estádio Campeón del Siglo como um "ponto fora da curva" e um "acidente de percurso", mas a realidade é que o Corinthians está com dificuldades contra equipes mais organizadas, sejam elas as titulares ou reservas. Equipes com esquemas de jogo mais definidos dão trabalho ao Alvinegro.

Semifinalista do Paulistão, o Corinthians até pode ficar com a taça e aumentar sua hegemonia no Estado. Mas com o início do Brasileirão ainda no fim de maio, é díficil imaginar que o Corinthians consiga ser competitivo com equipes que já consideradas mais favoritas ao título ou a conseguir uma posição final melhor que o time de Itaquera.