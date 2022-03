Humilhação em El Clásico mostra que Real Madrid precisa de mais do que só Mbappé

“Onde está Lionel Messi?”, gritaram descaradamente os torcedores do Real Madrid do lado de fora do Santiago Bernabéu, antes de entrar no clássico deste último domingo (20) com grandes expectativas.

O Real ainda estava em alta por causa da vitória por 3 a 2 contra o PSG na Liga dos Campeões, zombando de seus eternos rivais por perder seu melhor jogador de todos os tempos, além de ter tidado Messi da Champions League ao derrotar o elenco de Paris.

Eles montaram esse otimismo, no entanto, diretamente para uma porrada do habilidoso Barcelona de Xavi.

Os Blancos saíram se perguntando onde estava seu próprio talismã Luka Modric, e se as coisas teriam sido diferentes se seu melhor jogador e artilheiro, Karim Benzema, estivesse apto para o jogo.

A lesão do atacante francês deixou o Real Madrid na mão, e Carlo Ancelotti colocou Modric na extremidade de um meio-campo "diamante", com os atacantes Vinicius Junior e Rodrygo abrindo aos lados, muitas vezes deixando o croata como uma espécie de falso nove.

Getty

Isso acabou não agradando a ele, e o time da casa foi cirurgicamente cortado pelo Barcelona quando o sistema do Real Madrid falhou, com Xavi se formando como treinador em um terreno que se provou frutífero para ele ao longo dos anos.

Enquanto o catalão vem reconstruindo seu lado, o Real Madrid vem amolecendo suavemente sob a superfície, com seu lento declínio encoberto por alguns talentos individuais.

Eles podem muito bem vencer o Campeonato Espanhol, já que têm uma vantagem de nove pontos sobre o segundo colocado Sevilla, com apenas nove jogos restantes, mas o domingo não foi um "sinal" de alerta para o Real Madrid, pois os alarmes já soaram.

O triunfo do Barcelona por 4 a 0 no clássico foi na mesma linha das atuações do PSG contra o Real Madrid, pelo menos nas primeiras duas horas e meia das oitavas de final da Liga dos Campeões, sem Benzema para salvar a situação nos 30 minutos finais.

Karim Benzema watching El Clasico from the stands 😫 pic.twitter.com/smqTmwuwXz — ESPN FC (@ESPNFC) March 20, 2022

O seu "hat-trick" frente aos líderes da Ligue 1, precipitado por um terrível erro do goleiro Gianluigi Donnarumma e agravado pela fragilidade mental da equipe de Mauricio Pochettino, iludiu muitos torcedores do Real Madrid.

A derrota para o Chelsea na semifinal da Liga dos Campeões da temporada passada mostrou que o Real Madrid precisava de grandes mudanças, mas isso foi esquecido por causa do bom começo de Ancelotti.

“O Madrid é um claro favorito para o clássico”, escreveu o jornalista Tomas Roncero, no portal AS, na manhã do domingo de jogo. “Uma das oito melhores equipes da Liga dos Campeões enfrenta uma das oito melhores da Liga Europa.”

Verdade, tecnicamente. Mas as atuações de Real e Barcelona nas últimas semanas contaram uma história muito diferente, que se desenrolou dolorosamente quadro a quadro diante dos olhos dos madridistas.

“Os clássicos são como o Dia da Marmota”, acrescentou Roncero, com orgulho antes de uma queda muito acentuada. “Durante quatro anos, o Madrid sempre os venceu.”

Getty Images

À medida que os torcedores se arrastavam miseravelmente para fora do estádio, exceto por um grupo de torcedores triunfantes do Barcelona, ​​o clima mudou. “Sinto muito e estou muito triste”, disse Ancelotti, responsabilizando-se pela derrota. E não sem razão.

O Barcelona perdeu seu ícone e melhor jogador de todos os tempos, Lionel Messi, mas a reconstrução de Xavi foi eficiente e completa, operando com um orçamento bastante reduzido em comparação com seus antecessores.

Sua equipe é baseada em princípios inabaláveis ​​de jogo e um sistema que não precisa de uma estrela para arcar com o fardo.

Por outro lado, o Real Madrid é um time oportunista que não ataca por conta própria em grandes jogos, mas baseado em erros de seus adversários. Foi o que aconteceu contra o PSG, mas não teve chance contra o Barcelona.

Quando falta um dos pilares de sua equipe, Benzema, um atleta deslocado de sua posição, Modric, ou um jogador não atuando bem, como foi o caso de David Alaba no clássico, eles sofrem na luta.

"Temos que falar sobre as táticas internamente", disse o goleiro Thibaut Courtois, falando com sinceridade e franqueza após o jogo.

“Não funcionou, o que fizemos desde o início do jogo, ou no segundo tempo. Eles tiveram chances. O resultado poderia ter sido muito pior."

O atacante do PSG, Kylian Mbappe, chegando no verão, que parece perto de um acordo, seria apenas o primeiro passo para criar um Real Madrid confiável e forte.

Os meio-campistas Fede Valverde e Eduardo Camavinga precisam ter mais chances de jogar, com Modric, já aos 36 anos, incapaz de durar para sempre.

Benzema, de 34 anos, também continua no seu melhor, mas não seria surpresa se isso mudasse num futuro próximo, dada a sua idade.

O lateral-direito Dani Carvajal, de 30 anos, se transformou em um grande problema para o clube, enquanto Lucas Vazquez, um ponta-direita convertido, não é uma boa opção de primeira escolha na posição. A venda de Achraf Hakimi para a Inter em 2020 parece ter sido um erro grave, e o Real terá que resolver o erro no verão.

Getty Images

Na verdade, a maior mudança que eles precisam fazer pode estar no banco.

Ancelotti foi uma escolha surpreendente de treinador após uma campanha decepcionante no Everton e, apesar do domínio do Real na liga, está começando a provar que as suspeitas iniciais estão corretas.

Ele era um par de mãos seguras para Florentino Perez recorrer, mas agora o Barcelona é administrado por Xavi, tornando-se tubarões novamente, depois das eras flácidas de Quique Setien e Ronald Koeman, não parece tão seguro.

O Real precisa de um treinador capaz de lutar contra Xavi: José Mourinho de 2011 ou um Jurgen Klopp para igualar o potencial "novo Barcelona de Guardiola". Ancelotti não mostrou muita variação tática anteriormente, preferindo se ater ao 4-3-3, então contra o Barcelona adotou uma abordagem totalmente dispersa.

Casemiro e Camavinga terminaram como zagueiros em diferentes momentos do jogo, com a defesa completamente desorganizada.

Gareth Bale ficou totalmente de fora da equipe, enquanto o pouco visto Mariano Díaz foi estranhamente escalado para o segundo tempo. Foi um caos.

Getty Images

O Barcelona zombou do Real Madrid, brincando com eles em campo, enquanto Xavi fez cinco substituições, principalmente para que eles também se sentissem parte da festa. Eric Garcia provocou Vinicius, dizendo sarcasticamente que ele "ganharia a Bola de Ouro na próxima temporada".

Essas são palavras que o zagueiro do Barcelona pode vir até mesmo se arrepender de dizer, dado o enorme potencial de Vinicius, mas apenas se o Real Madrid tomar as decisões certas neste verão. E há alguns grandes para tomar.

Neste momento, e mesmo que o Madrid vença La Liga como é esperado, eles estão indo na direção errada.