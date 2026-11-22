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Philippe Diallo, presidente da Federação Francesa de Futebol e candidato a disputar com Gianni Infantino a presidência da Federação Internacional de Futebol (Fifa), sofreu um duro golpe no início de sua campanha eleitoral. Sua viagem à Nigéria acabou se transformando em uma demonstração da influência do adversário, que segue acumulando apoios das diferentes confederações continentais, um desdobramento que coloca as ambições do francês diante de um teste extremamente difícil.

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Segundo o site francês Foot Mercato, Infantino caminha a passos firmes rumo a um novo mandato presidencial, depois de receber o apoio unânime da Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol) e, em seguida, um amplo respaldo africano durante a assembleia geral da entidade continental, em uma cena presenciada pelo próprio Diallo e que evidenciou o notável aumento do tamanho do desafio que o aguarda.

Os problemas eleitorais de Diallo começaram na América do Sul, depois que a Conmebol anunciou seu apoio oficial à reeleição de Infantino durante uma reunião realizada na cidade colombiana de Barranquilla.

As dez federações nacionais filiadas à entidade apoiaram por unanimidade a permanência do atual presidente, elogiando sua liderança e as mudanças pelas quais o futebol mundial passou durante sua gestão.

A posição representa um revés precoce para o candidato francês, que contava com a insatisfação de alguns setores europeus com as políticas de Infantino para se apresentar como uma alternativa capaz de restaurar a confiança na administração da entidade máxima do futebol.

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Mas o que aconteceu na Nigéria foi ainda mais duro: a assembleia geral da Confederação Africana de Futebol (CAF) se transformou em uma clara demonstração de força do atual presidente diante de seu rival francês.

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Infantino rouba a cena na Nigéria

Infantino foi recebido calorosamente e aplaudido de forma entusiasmada assim que chegou à assembleia geral, mais um sinal do tamanho de sua popularidade entre os dirigentes africanos. Em seguida, Patrice Motsepe, presidente da CAF, anunciou o apoio oficial a Infantino nas próximas eleições.

Motsepe afirmou que os últimos cinco anos lhe mostraram o quanto o presidente da Fifa está comprometido com o desenvolvimento do futebol africano, destacando a promessa de destinar US$ 25 milhões a cada uma das 54 federações filiadas a partir de 1º de janeiro de 2027.

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E acrescentou: "Agora podemos nos levantar e aplaudir para expressar nosso apoio a Gianni Infantino. Você é o nosso candidato". Na sequência, fez uma brincadeira sobre a data de chegada do dinheiro, dizendo que ele deveria chegar em 1º de janeiro, mas que acredita que chegará amanhã.

Com o anúncio, Infantino obteve o apoio das 54 federações africanas, o que lhe dá uma importante vantagem eleitoral, sobretudo porque cada federação filiada à Fifa tem direito a um voto, o que transforma o continente africano em um bloco de votos influente e difícil de ignorar.

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E os apoios não param por aí: o atual presidente também conta com o respaldo da União das Federações Árabes de Futebol, que reúne 22 federações distribuídas entre a África e a Ásia.

A Europa pode salvar a campanha de Diallo?

Por outro lado, Diallo não entra na disputa sem base eleitoral. Ele conta com o apoio da Uefa, que o indicou para liderar a oposição europeia contra Infantino, com o respaldo de suas 55 federações filiadas.

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No entanto, esse bloco pode não ser suficiente para garantir a vitória, já que o candidato francês precisa de pelo menos 106 votos entre as 211 federações filiadas à Fifa, o que o obriga a buscar aliados fora do continente europeu.

A corrida conta ainda com a presença do japonês Kozo Tashima, enquanto várias federações europeias se afastaram de Infantino após o fracasso de seu plano de abrir os direitos comerciais das grandes competições a investidores do setor privado.

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Com a eleição marcada para 18 de março de 2027, na capital marroquina, Rabat, Diallo tem pela frente uma missão árdua, que vai além de uma simples disputa eleitoral tradicional.

Enquanto ele levanta a bandeira da reforma da governança da Fifa e da recuperação da confiança, Infantino continua usando suas fortes relações com as confederações continentais para consolidar sua posição. Assim, o início da campanha do francês se parece mais com um duro teste de sua influência, depois de ver pessoalmente o rival acumular apoios em um continente inteiro, sem lhe deixar espaço real para roubar os holofotes.