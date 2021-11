Humildade de Vinicius Jr é elogiada por Ancelotti: 'Não se sente uma estrela'

Um dos destaques positivos do Real Madrid na atual temporada, Vinicius Júnior teve sua postura elogiada por Carlo Ancelotti, treinador merengue. Segundo o italiano, o camisa 20, mesmo em alta, não deixou sua humildade de lado.

Já ​​são 11 gols e cinco assistências em 19 partidas para Vini Jr. na atual temporada de 2020/21. Como não poderia ser diferente, esses números colocaram o brasileiro em destaque e como uma das peças mais badaladas do elenco cheio de grandes nomes montado pelo Real Madrid.

No entanto, mesmo com esse prestígio e sendo considerado o segundo jogador da equipe merengue, atrás apenas de Karim Benzema, quarto colocado na Bola de Ouro, Vinicius não perdeu sua essência e humildade, e não se coloca como estrela no grupo. E quem garantiu isso foi Carlo Ancelotti, treinador do Real, que afirmou que o atacante sabe lidar com a situação que está vivendo, além de dizer que o brasileiro sabe tem noção de como se colocar em seu lugar e aprender com os jogadores mais experientes do clube.

"Conhece muito bem seu lugar neste elenco, conhece seus companheiros. Ele não se sente uma estrela porque segue sendo muito humilde. É uma das suas melhores qualidades. Sabe que tem ao seu lado jogadores com experiência, personalidade e caráter. Isso vai ajudar, ele saber qual é seu lugar no elenco", disse o treinador em entrevista coletiva nesta terça-feira (30).

Além disso, o treinador continuou exaltando Vinicius e seus companheiros ao ser perguntado sobre a sétima Bola de Ouro recebida por Lionel Messi. "Se tivesse que votar, votaria em Benzema em primeiro, Vinicius em segundo, Courtois em terceiro, Casemiro em quarto, Kroos em quinto, Camavinga em sexto... Mas tenho que respeitar porque Messi é um dos melhores", revelou Ancelotti.