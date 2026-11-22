Como assistir a Hull City x Brighton & Hove Albion com uma VPN

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Prévia da partida

Premier League - Rodada 11 22 de nov. de 2026 - 09:00 The MKM Stadium

O Hull City recebe o Brighton & Hove Albion no MKM Stadium, em um confronto da Premier League entre uma equipe que luta para ganhar estabilidade e outra que vive uma das melhores fases da competição.

O Hull de Sergej Jakirovic chega para este jogo sem vencer há quatro partidas na Premier League, com três empates nesse período. Na rodada mais recente, perdeu em casa por 1 a 0 para o Arsenal. O Hull City buscará reencontrar o bom desempenho que, por um breve período, o afastou da zona de rebaixamento no início da campanha.

O Brighton chega a Hull embalado. A equipe de Fabian Hurzeler ocupa a segunda posição na Premier League, com 22 pontos, cinco atrás do líder Arsenal, e venceu Brentford e Manchester City em seus dois últimos jogos pela competição.

O Brighton também enfrenta um calendário cheio em várias competições, após vencer o Getafe pela Liga Conferência no início deste mês. Os compromissos continentais são mais um fator a ser considerado por Hurzeler ao administrar o rodízio do elenco nas próximas semanas.

Luka Vuskovic é peça central da estrutura defensiva do Brighton. O jogador de 19 anos, que defende a seleção da Croácia, chegou do Tottenham Hotspur no verão e foi titular em todas as partidas da Premier League desde então. Suas atuações atraíram o interesse de Barcelona, Liverpool e Real Madrid, embora o Brighton tenha deixado claro que não considerará nenhuma proposta em janeiro.

Para o Hull, a ausência de vários jogadores importantes por lesão colocará à prova a profundidade do elenco de Jakirovic. O time da casa precisará de uma atuação disciplinada e compacta para conter um ataque do Brighton que encontrou seu ritmo nas últimas semanas.