Hulk volta ao Brasil, mas depende de médicos para atuar pelo Atlético na Copa do Brasil

Hulk estará de volta ao Brasil até esta quarta-feira (20), dia do jogo entre Atlético-MG e Brasiliense, pela terceira fase da Copa do Brasil, conforme adiantado pela GOAL. O atacante deixa os Estados Unidos, onde teve a filha Zaya ao lado da esposa Camila, ainda nesta terça-feira (19).

Tem #GaloDesdeOBerço nova na área! 🥰



Parabéns, Hulk e Camila, pelo nascimento da filha Zaya. A Massa deseja muita saúde pra nossa nova atleticana! 👶🐔 pic.twitter.com/2zDzDobx84 — Atlético (@Atletico) April 18, 2022

O atacante de 35 anos embarcará em Miami no período da tarde e estará em Belo Horizonte na manhã de quarta. A sua utilização diante do time do Distrito Federal dependerá de uma conversa com a comissão técnica e os fisiologistas do clube.

O veterano ficou fora da vitória por 1 a 0 sobre o Athletico-PR, no último domingo (17), na Arena da Baixada, por causa do nascimento da filha. Ele foi autorizado pelo departamento de futebol a viajar para o exterior para o nascimento de Zaya e já havia combinado voltar antes da partida que acontece nesta quarta-feira, às 19h (de Brasília), no Mineirão.

O voo de Hulk de Miami para Belo Horizonte será por meio de um avião particular. A viagem entre o sul dos Estados Unidos e a capital mineira demanda cerca de oito horas. O atleta não terá que viajar por meio de um voo comercial.

Hulk atuou em 12 partidas pelo Atlético-MG nesta temporada, somando 944 minutos. No período, fez 13 gols e deu uma assistência.