Hulk vai desfalcar o Atlético-MG após se envolver em acidente de trânsito?

O carro jogador e uma moto colidiram na manhã desta terça-feira (29)

Artilheiro do Atlético-MG na temporada 2021, o atacante Hulk se envolveu em um pequeno acidente de carro na manhã desta terça-feira (29), em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Segundo comunicado, ninguém se feriu.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Enquanto dirigia para uma loja de materiais esportivos, o carro do jogador colidiu com uma moto a caminho. Em vídeo, é possível ver o jogador conversando com o motociclista, ambos de pé, enquanto a moto estava caída no chão.

Hulk vai perder jogos do Galo?

Foto: Pedro Souza/Atlético-MG

A assessoria de imprensa do jogador do Atlético-MG emitiu uma nota oficial dizendo que ninguém se machucou no acidente. Segundo o comunicado, o motociclista é quem teria batido no carro de Hulk, que deu seta para sinalizar uma conversão, e acabou atingido na lateral direita do veículo que dirigia.

O acidente acabou causando certa aglomeração no local enquanto o jogador e o motociclista conversavam por cerca de cinco minutos. Os dois se resolveram por ali mesmo, antes de o rapaz ter saído bem e pilotando sua moto. A polícia da região informou ainda que nenhum boletim de ocorrência com relação ao acidente envolvendo Hulk foi registrado, e o 39º batalhão da PM, que atende a área do acidente, também não foi acionado.

Depois do acidente, Hulk postou uma foto em seu story do Instagram, dentro do carro e ao lado da esposa, a esposa, Camila Ângelo, com a frase: "Sempre protegidos por Deus".

Considerando que o jogador está bem e que a polícia não foi acionada, ele não deve ser desfalque e nem perder nenhuma atividade do Atlético-MG, que enfrenta o Atlético-GO nesta quinta (1), às 19h (de Brasília).

Hulk, que fez sua estreia pelo Galo em janeiro, é o artilheiro do time na temporada, com 11 gols marcados. Além disso, o camisa 7 deu cinco assistências para que seus companheiros estufassem as redes.