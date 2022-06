Hulk na Copa do Mundo e o debate: seleção tem que levar a fase do jogador em conta?

O clamor para Tite dar uma chance ao ídolo do Atlético-MG cresce a cada partida em que o atacante decide

Dono de atuações decisivas e belas jogadas desde que retornou ao Brasil, em 2021, para fazer história no Atlético-MG, Hulk é elogiado praticamente a cada semana pelo que apresenta dentro de campo.

Como consequência, especialmente em ano de Copa do Mundo, vem os pedidos e questionamentos a Tite para que o atacante seja lembrado nas convocações e receba mais chances na seleção brasileira.

O pedido é, praticamente, a materialização do reconhecimento da história que Hulk tem escrito por aqui.

Desde que voltou ao futebol brasileiro, foram mais de 50 gols com a camisa do Atlético-MG, além de títulos históricos conquistados neste relativo curto período com a camisa do Galo.

No entanto, a presença do atacante, um veterano de 35 anos apesar da impressionante explosão muscular, parece ir na direção contrária do trabalho que Tite faz na seleção brasileira entre 2018 e este 2022.

Além disso, o clamor por Hulk vestindo a camisa canarinho motiva um outro tipo de debate (daqueles que parecem ser eternos): um jogador deveria ser convocado apenas porque vive um momento espetacular de sua carreira?

A história diz que não necessariamente.

Apesar de ser óbvia a importância de o atleta estar em um bom momento para credenciar-se a uma convocação, transformar um grupo em uma unidade sólida é o que mais importa. O indivíduo vem depois na lista de prioridades. E aí vários são os fatores que os mais diferentes técnicos podem levar em consideração.

Em 2002 Felipão apostou em levar Ronaldo e Rivaldo para a Copa do Mundo, mesmo com a desconfiança de que ambos não renderiam devido aos problemas físicos, e o resultado nós sabemos muito bem qual foi.

Mas voltemos ao tema Hulk na seleção brasileira em 2022.

O clamor é óbvio por dois motivos: pelo que o jogador tem feito com a camisa do Atlético-MG e pela equipe de Tite ainda não ter encontrado um goleador confiável, alguém que consiga colocar debaixo do braço a responsabilidade de ser a referência mais avançada no ataque para marcar gols e servir seus companheiros.

Dentre os postulantes à camisa 9 do Brasil, Tite fez as seguintes apostas no ciclo visando o Mundial de 2022: Roberto Firmino, Gabriel Jesus e Richarlison em um maior número de jogos; Gabigol e Matheus Cunha com menos chances, quase sempre saindo do banco. Nenhum deles, considerando as apostas mais frequentes, convenceu a maior parte do público e da crítica.

Hulk chegou a ser convocado por Tite, figurando na lista para os jogos contra Chile e Peru, em setembro de 2021, pelas Eliminatórias. Mas aquela convocação teve um caráter emergencial, uma vez que atletas da Premier League inglesa não foram liberados por seus clubes devido a questões envolvendo a Covid-19. O ídolo do Atlético disputou apenas os minutos finais da partida contra os peruanos.

O “x” da questão: esperar o tempo certo?

Em que pese a incrível regularidade com a qual tem sido incrível nos campos de futebol, está claro que Hulk não é uma prioridade para Tite. O técnico, que faz um bom trabalho na seleção brasileira, já tem seu grupo praticamente fechado para ir para o Qatar.

Vale lembrar que a Copa do Mundo acontece apenas entre novembro e dezembro deste ano e muita coisa ainda vai acontecer. Até lá, o Brasil de Tite deve entrar em campo pouquíssimas vezes. Se conseguir o feito relativamente raro de ser convocado apenas por estar em uma grande fase, Hulk precisará estar jogando muito bem na reta final deste ano. Ainda estamos na metade.

O tema Hulk na seleção, portanto, parece ser um assunto para um outro momento devido às mais diferentes circunstâncias. Enquanto isso, o torcedor atleticano pode seguir feliz e confiante de ter um dos jogadores mais decisivos vestindo suas cores.

Em resumo: se o debate é Hulk receber chance na seleção pelo momento que vive, ele ainda precisará estar vivendo este momento no final da temporada.