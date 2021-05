Hulk desencanta no Atlético-MG depois de desabafo... e cabelo cortado

Após bate-boca público com Cuca, o jogador do Galo melhora números e vem sendo decisivo para o time de Minas Gerais

Após um começo difícil, com muitas críticas e polêmica, Hulk parece que está encontrando uma boa forma no Atlético Mineiro. Diferente do personagem bíblico Sansão, que tinha a força nos cabelos, Hulk . Desde seu desabafo com a sua condição de reserva, Hulk teve mais oportunidades em campo e participou dos cinco gols que o Galo anotou desde sua fala polêmica.

Em 24 de abril, após a vitória do Galo sobre o Athletic, Hulk foi aos microfones e reclamou das poucas oportunidades que vinha recebendo do técnico Cuca.

"Eu queria muito estar jogando no meu melhor nível. Acho que não é só você estar bem fisicamente. Você precisa de confiança, e confiança requer minutos jogados, requer jogos seguidos. Infelizmente, não estou tendo isso. Queria poder estar falando outras coisas aqui, mas temos que ser verdadeiros. Preciso de jogos, preciso de ritmo, preciso de confiança pra poder apresentar meu melhor futebol. Desde que o professor Cuca chegou aqui, acho que não tive uma sequência de três, quatro jogos seguidos. É muito difícil", declarou Hulk.

Depois desse episódio, o Alvinegro jogou duas partidas e marcou cinco gols. Os cinco tiveram participação direta ou indireta de Hulk. Contra o América de Cali, pela Libertadores, o atacante marcou os dois gols. Já contra a Tombense, na vitória por 3 a 0, Hulk fez um gol, deu uma assistência e sofreu o pênalti convertido por Guga.

Após a vitória sobre a Tombense, Cuca elogiou Hulk e destacou a importância do atacante para o time.

"Hoje a gente está muito satisfeito com ele, porque ele se enquadra dentro do que você planeja para aquela posição. As coisas acontecem naturalmente, com o jogador aproveitando e dando respaldo para o treinador. Então, ele está de parabéns, fez um belo gol, está preenchendo os espaços que a equipe precisa, está jogando coletivamente bem também. Isso é muito importante para mim", falou Cuca.