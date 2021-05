Hulk, em casa no Atlético-MG, mira fim de jejum do clube no Brasileirão: "é tempo demais"

Atacante e artilheiro inicia campanha na Série A com carinho da torcida e 'correção de rumo' com Cuca em nova posição

Um dos artilheiros da Copa Libertadores 2021 com seis gols marcados, o atacante Hulk vive momento mágico pelo Atlético-MG. No último fim de semana, o camisa 7 conquistou o primeiro título com a camisa atleticana: o Campeonato Mineiro. O Galo terminou a fase de grupos da Libertadores com a melhor campanha geral, somando 16 pontos em 18 disputados.

Agora, o foco da equipe mineira é iniciar o Brasileirão Série A com o pé direito. Neste domingo (30), às 11h, o Atlético recebe o Fortaleza, no Mineirão, na primeira batalha de 38 rodadas até o mês de dezembro.

Vencedor na carreira, Hulk acumula 18 títulos e se tornou ídolo no Porto, Zenit-RUS e Shanghai, da China. O próximo desafio importante é ajudar o Galo a quebrar um tabu de 50 anos sem o título do Campeonato Brasileiro. O único troféu do time mineiro foi na primeira edição do torneio em 1971.

Em entrevista à Rádio Itatiaia, Hulk sabe da cobrança da torcida atleticana por esse título, mas, se mostra confiante no atual elenco para quebrar essa escrita.

“Pela grandeza do Atlético, pela organização, é muito tempo. Cinco décadas sem comemorar um título tão importante como o Brasileiro. É normal ter essa cobrança, só quem veste essa camisa sabe o peso que a gente tem e a cobrança a cada jogo. Não é só o Brasileiro, é o Mineiro também. Tem que ganhar jogos, se empata fica aquele ambiente nem tão agradável. É um clube vencedor e não pode ficar tanto tempo (sem conquistar o Brasileiro)", destaca.

"Mas não podemos deixar essa ansiedade passar na frente porque acaba nos atrapalhando. Temos que ter foco e responsabilidade. Se andarmos no caminho certo, temos grande chance de realizar esse sonho que é ser campeão brasileiro”.

Confira outros tópicos do papo!

Mudança de posição

O início da trajetória de Hulk pelo Atlético-MG foi difícil. Nos primeiros jogos, o camisa 7 atuava pelo lado direito de campo e não vinha tendo desempenho satisfatório, chegando até a virar reserva do venezuelano Savarino. Mas tudo mudou após uma conversa entre Hulk e o técnico Cuca: insatisfeito com as próprias atuações, o atleta cobrou, publicamente, que precisaria de sequência de jogos para se readaptar ao futebol brasileiro e se tornar decisivo ao Galo. E isso aconteceu. Na função de centroavante, Hulk virou a principal peça ofensiva do time, principalmente, na Copa Libertadores.

Na fase de grupos, Hulk participou de sete dos 15 gols marcados pelo time alvinegro: marcou seis vezes e deu uma assistência:

“O desgaste é muito maior jogando pela beirada. Foi uma conversa minha com o professor Cuca e, graças a Deus, vem dando certo naquela posição. Estou participando mais dos jogos e consigo chegar aos 90 minutos bem, sem estar cansado. Isso pra mim é muito bom. Estou me sentindo bem fisicamente, estou adaptado. Está sendo muito importante pra mim naquela posição. Facilita quando se tem um grupo de jogadores com muita qualidade, porque a bola chega com muita frequência”, explica.

Carinho da torcida

Um dos motivos pela escolha de Hulk retornar ao Brasil foi o desejo pessoal de ser ídolo de um grande clube do país. A carreira dele foi construída fora do país, tendo sido revelado pelas categorias de base do Vitória, da Bahia, e fazendo apenas dois jogos como atleta profissional antes de ser negociado.

No Atlético-MG desde fevereiro, o atacante não teve a oportunidade de atuar com o apoio da torcida atleticana por conta da pandemia. Mesmo assim, ele consegue sentir o carinho de milhões de torcedores do Galo por meio das redes sociais:

“Consigo ter acesso e ficar por dentro, até para conhecer mais das exigências (do torcedor). Uma delas é essa garra dentro de campo de quem joga no Galo. Quem teve a oportunidade de jogar no Galo sabe que é um time de guerreiros, de lutadores. E a torcida cobra muito isso. Pra mim não é nada diferente, minha vida foi sempre assim, fui sempre muito competitivo na minha carreira. Estou no clube certo e consegui me identificar muito bem”, declarou o camisa 7.

Time reforçado

Na última edição do Campeonato Brasileiro, o Atlético-MG esteve próximo do sonho da conquista. Comandado pelo técnico argentino Jorge Sampaoli, o Galo liderou a competição por várias rodadas e terminou em terceiro lugar, três pontos a menos que o campeão Flamengo.

O Galo tem o elenco reforçado para o Brasileirão 2021. Além da chegada de Hulk, o meio-campo conta agora com o argentino Nacho Fernández, ex-River Plate, e Tchê Tchê, emprestado pelo São Paulo. No setor defensivo, a diretoria buscou o lateral-esquerdo Dodô, ex-Cruzeiro e Santos, como opção ao titular Guilherme Arana.