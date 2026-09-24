Dean Huijsen, zagueiro do Real Madrid, criticou a decisão da tecnologia do árbitro de vídeo assistente, o VAR, de não intervir no lance envolvendo Kang-in Lee e Fede Valverde, durante o último dérbi de Madrid, que terminou com a vitória dos Merengues em casa (2 a 1), pela La Liga.

Huijsen disse, em declarações ao site espanhol "okdiario": "Isso é lamentável, porque temos a tecnologia do vídeo para acabar com essas encenações e impedir que os jogadores rolem pelo gramado. Como Valverde não ficou no chão fingindo por 5 minutos, o outro jogador não recebeu cartão vermelho, e isso é lamentável. Mas a tecnologia do vídeo deveria saber disso de qualquer forma".

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E o internacional espanhol acrescentou: "Não entendo por que a tecnologia do vídeo não interveio na falta contra Valverde. Pode ter sido um erro do árbitro, os erros humanos acontecem, mas, se é assim, qual é a utilidade de ter a tecnologia do vídeo?".

Huijsen prosseguiu: "Se os fatos que presenciamos diante do Atlético de Madrid tivessem ocorrido ao contrário, o alvoroço teria sido enorme".

As declarações do zagueiro do Real Madrid vieram após um dérbi que testemunhou várias decisões arbitrais que geraram ampla polêmica, a mais notável delas a não expulsão de Kang-in Lee após seu carrinho em Valverde, enquanto o próprio Huijsen foi expulso no segundo tempo, depois da marcação de um pênalti a favor do Atlético de Madrid por causa de uma falta em Giuliano Simeone.

O Real Madrid anunciou oficialmente, na última terça-feira, que os exames médicos aos quais Valverde foi submetido revelaram uma entorse de terceiro grau no tornozelo esquerdo, sem que o clube determinasse o tempo de sua ausência, limitando-se a indicar que seu quadro será acompanhado e avaliado. Mas relatos da imprensa disseram que o jogador uruguaio pode ficar afastado por várias semanas.

Com a derrota diante do Atlético, os Merengues caíram para a quarta posição na tabela de classificação da La Liga, com 15 pontos, a 6 pontos de distância do rival Barcelona, líder com aproveitamento perfeito (21 pontos em 7 rodadas).



