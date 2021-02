Hugo Souza falha, mas Cássio "salva" o Flamengo"

Goleiros foram decisivos na reta final, principalmente o do Corinthians, que segurou o Internacional

O Corinthians estava envolvido de forma indireta no título brasileiro, mas com o empate em 0 a 0 com o Internacional, Cássio brilhou e salvou Hugo Souza, que falhou nos gols sofrido pelo Flamengo, na derrota por 2 a 1 para o São Paulo.

O arqueiro do Timão cresceu no momento decisivo, fez grandes defesas, a principal delas em cabeçada de Edenílson no começo do segundo tempo, e teve participação decisiva na conquista do Fla.

"Viemos com o intuito de buscar a vitória. Não cabe a nós entrar no detalhe se era um jogo que dava o título ao Inter ou ao Flamengo. Temos que fazer o melhor pelo Corinthians. Sabíamos que seria um jogo difícil, de repente com uma vitória poderíamos subir na tabela. Infelizmente, não conseguimos a vitória, buscamos, mas não conseguimos ganhar, mas lutamos até o final", afirmou o corintiano no Beira-Rio.

"Como o nosso calendário mudou muito, a gente tem que ganhar confiança. Domingo já é um outro campeonato e agora é seguir em frente", concluiu Cássio, que fez a alegria dos torcedores flameguistas nesta quinta-feira (25).