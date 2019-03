Hugo Moura 'absolve' juiz após gol mal anulado em 0 a 0 do Flamengo

Volante aproveitou rebote em chute de Diego e mandou para o gol, mas arbitragem marcou impedimento de forma equivocada

Hugo Moura fez o que seria o gol da vitória do neste sábado, nos acréscimos, diante do Volta Redonda. Mas mal pôde comemorar. Afinal, o árbitro anulou o gol de forma equivocada, assinalando um impedimento que não existiu. Apesar da frustração, o jovem volante do Fla não criticou o juiz.

“Isso acontece, ele [árbitro] também está sujeito a errar, todos estamos sujeitos a erro. Agora é respirar e pensar no próximo jogo. Veremos o que o professor vai passar para o time”, ponderou Hugo Moura na saída do campo, em entrevista ao Sportv.

O gol mal anulado saiu aos 46min do segundo tempo. Diego chutou de fora da área, o goleiro Douglas Borges rebateu e Hugo Moura completou para o gol.

Além disso, a arbitragem também prejudicou o Flamengo ao não marcar um pênalti para a equipe rubro-negra, que com o empate perdeu a chance de se garantir na final do pela pontuação geral.