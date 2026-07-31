Hugo Broos se despede da seleção da África do Sul e abre a porta para a aposentadoria

O técnico belga Hugo Broos anunciou oficialmente sua saída do comando da seleção principal da África do Sul após o término de seu contrato, encerrando assim uma trajetória notável de mais de cinco anos à frente da direção técnica da "Bafana Bafana".

Aos 74 anos, o treinador conseguiu, durante o verão deste ano, conduzir a África do Sul às fases eliminatórias da Copa do Mundo pela primeira vez em sua história, alcançando as oitavas de final antes da eliminação diante do Canadá.

Durante uma coletiva de imprensa realizada para anunciar a não renovação de seu contrato, Broos revelou os motivos que o levaram a dar esse passo, afirmando: "O longo distanciamento da minha família e os momentos difíceis que passei sozinho na África do Sul foram o que me levou a tomar essa difícil decisão", insinuando, ao mesmo tempo, a possibilidade de se aposentar definitivamente do comando técnico e se dedicar à sua vida pessoal.

Este anúncio veio após um clima de polêmica que dominou os meios esportivos no mês de julho, quando a Federação Sul-Africana de Futebol emitiu dois comunicados separados para desmentir rumores de sua demissão ou da apresentação de uma proposta para renovar seu contrato por mais um ano.

A Federação Sul-Africana publicou em sua conta oficial na plataforma "X" uma mensagem de agradecimento e apreço ao belga, na qual se lia: "Obrigado, técnico Hugo Broos. Uma nação grata o saúda. Hoje, ao testemunharmos sua saída do cargo, fazemos uma pausa para expressar a você nossa mais profunda e sincera gratidão por tudo o que você fez pelo futebol na África do Sul".

Broos havia conduzido a África do Sul à classificação para a última edição da Copa do Mundo pela primeira vez através das eliminatórias desde 2002, quando a equipe conseguiu avançar às oitavas de final ao ficar em segundo lugar no Grupo A, após a vitória sobre a Coreia do Sul por 1 a 0 e o empate com a República Tcheca por 1 a 1, antes de sua campanha mundialista terminar com a derrota diante do Canadá, dono da casa, por 1 a 0.

Vale lembrar que Broos, que assumiu a função em 2021 após a ausência na Copa Africana de Nações, havia devolvido a "Bafana Bafana" aos pódios continentais ao conquistar a medalha de bronze na Copa Africana de Nações de 2023. A seleção da África do Sul deverá iniciar uma nova era sem seu técnico belga a partir do próximo mês de setembro, quando dará início à campanha das eliminatórias da Copa Africana de Nações de 2027 diante da Guiné.