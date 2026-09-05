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Sam Vreeswijk

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Hugo Borst: "O Ajax o tratou de forma escandalosa. Ele teve um desempenho fantástico!"

Ajax x PSV
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Y. Baas

Youri Baas será titular do Ajax na noite de sábado para o clássico contra o PSV, pela Eredivisie VriendenLoterij. Hugo Borst considera isso “uma boa coisa”, como contou no VriendenLoterij Eretribune da ESPN.

“Fico muito feliz, claro, que o Baas tenha sido reabilitado”, disse Borst sobre a escalação do Ajax. “Acho que foi um escândalo a forma como trataram ele.”

“Esse garoto teve um desempenho fantástico nos últimos dois anos, como uma bandeira em um barco de lama. Não é à toa que também entrou no radar do Farioli.” Na semana passada, foi revelado que o Porto de Francesco Farioli tinha interesse em Baas, mas não houve acordo.

“Na pré-temporada, também houve algumas vezes em que Baas não chegou a jogar, então pensei que talvez Míchel não o considerasse interessante”, prosseguiu Borst.

“Mas agora, felizmente, ele está escalado para esta grande partida. Sou um grande fã do Baas. Então isso é uma boa coisa.”

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Arnold Bruggink, que também está à mesa, concorda com ele. “Totalmente justo”, disse o analista.

Nas fases preliminares da Conference League, no início da temporada, Baas frequentemente precisou se contentar com um lugar no banco. No entanto, agora ele parece poder contar novamente com uma vaga fixa entre os titulares, embora isso também não possa ser visto separadamente da lesão com a qual Daley Blind vem lidando no momento.

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