Hugo Borst: "Ele teve um desempenho fantástico! O Ajax o tratou de forma escandalosa"

Youri Baas será titular do Ajax na noite de sábado para o clássico contra o PSV na Eredivisie VriendenLoterij. Hugo Borst considera isso “uma boa coisa”, disse ele no VriendenLoterij Eretribune da ESPN.

“Fico muito feliz, sim, que Baas tenha sido reabilitado”, disse Borst sobre a escalação do Ajax. “Acho que trataram ele de forma escandalosa.”

“Esse garoto teve um desempenho fantástico nos últimos dois anos como uma bandeira em um barco de lama. Não foi à toa que também entrou no radar de Farioli.” Na semana passada, foi divulgado que o FC Porto, de Francesco Farioli, tinha interesse em Baas, mas não houve acordo.

“Na pré-temporada, também aconteceu algumas vezes de Baas não ganhar minutos, então pensei que Míchel talvez não o considerasse interessante”, prosseguiu Borst.

“Mas agora, felizmente, ele foi escalado para esta grande partida. Sou um grande fã do Baas. Então isso é uma boa coisa.”

Arnold Bruggink, que também está à mesa, concorda com ele. “Totalmente justo”, disse o analista.

Nas fases preliminares da Conference League no início da temporada, Baas precisou se contentar regularmente com um lugar no banco. Agora, porém, ele parece poder voltar a contar com uma vaga fixa no time titular, embora isso também não possa ser dissociado da lesão com a qual Daley Blind enfrenta no momento.