Hugo Borst é alvo de graves acusações: “Levou nossa jovem família à beira do abismo!”

Hugo Borst está sob forte pressão. No X, o Scanned Football Photos o acusou de negligência. O administrador da conta está enfrentando sérios problemas financeiros por causa de Borst.

Segundo a conta, Borst levou o proprietário do Scanned Football Photos à beira do abismo financeiro. Além disso, ele já não teria respondido há um mês aos pedidos de contato do advogado.

“Trabalhei três meses em um álbum de fotos e uma apresentação de slides para uma parte teatral de Hugo Borst, que seria apresentada por ele em 11 teatros durante a turnê teatral do Hard Gras”, começa o Scanned Football Photos.

“Realizei meu trabalho sem remuneração porque havia combinado com Hugo (tudo está preto no branco) que receberia uma remuneração durante a turnê teatral por meio da venda do livro”, continua ele.

“Os acordos eram claros. Hugo pagaria os custos de impressão e apresentaria o livro durante suas apresentações. Dividiríamos os lucros em partes iguais. Ele encerraria cada apresentação com um anúncio de que o livro estava à venda no foyer do teatro.”

“Naquele mesmo foyer, eu me instalaria com uma banca de livros, onde também venderia outros títulos da série Scannedfootballphotos”, continua ele.

“Na manhã da primeira noite de teatro, sem que o Hugo tivesse me informado pessoalmente sobre isso, recebi uma mensagem do Wessel Penning (jornalista do Algemeen Dagblad, nota do editor) pelo WhatsApp informando que o Hugo não participaria mais e que eu não era mais bem-vindo com meus livros.”

“O motivo pelo qual Hugo não participava mais era porque ele havia começado muito tarde e, assim, havia prejudicado sua peça. Ele ainda disse que se juntaria a nós após a primeira noite de teatro, mas isso nunca aconteceu.”

Ele continua: “Chamei a atenção de Hugo para o fato de que ele não havia cumprido seus compromissos e que, como autônomo, eu corria o risco de ficar em apuros financeiros por causa disso. Depois de três meses trabalhando sem remuneração, de um momento para o outro, a perspectiva de renda imediata desapareceu.”

“Também lhe disse que nós, como família com crianças pequenas (de 2 e 4 anos), tínhamos organizado nossa vida em função de uma turnê teatral de dois meses. Por isso, minha namorada teve que cancelar quase todos os seus compromissos profissionais.”

“Hugo Borst nunca levou em conta a nossa situação, abordou tudo apenas do seu ponto de vista e afirmou que eu tinha ‘azar’ porque ele estaria exausto”, continua a vítima.

“Hugo ofereceu 500 euros como compensação por perder uma noite de teatro, queria manter os lucros do livro e, assim, encerrar o assunto.”

“Não concordei com isso porque o valor dos prejuízos decorrentes da perda de todas as noites de teatro é muito maior. Ainda sugeri discutir a situação cara a cara, para chegarmos a uma solução. Mas ele não quis. Eu teria que ‘deixá-lo em paz’.”

Segundo o relato, ele não é o único que aguarda uma indenização de Borst. “Ele também ainda não pagou, após seis semanas, a conta da gráfica que deveria ter pago. A gráfica vem cobrando dele esse tempo todo, mas ele também não dá sinal de vida.”

“Há também um advogado que deseja mediar e que solicitou repetidamente contato com Hugo, mas ele também não responde há mais de um mês. Na verdade, pedi a quatro profissionais do círculo dele, uma ou duas vezes, com um intervalo de duas semanas, de maneira respeitosa, que mediassem o conflito”, conclui ele.

O colunista do Algemeen Dagblad, que aparece frequentemente na televisão nos canais ESPN e SBS, (ainda) não se pronunciou sobre as acusações.