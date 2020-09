Huesca x Atlético de Madrid: onde assistir ao vivo, horário, escalações e últimas notícias

Colchoneros entram em campo nesta quarta-feira (30), pela quarta rodada do Campeonato Espanhol; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Após estrear com vitória sobre o por 3 a 2 com Luis Suárez como protagonista, o visita o Huesta nesta quarta-feira (30), às 14h (de Brasília), pela quarta rodada do Campeonato Espanhol. A partida terá transmissão ao vivo na Espn , na TV fechada. Na Goal, você também acompanha o minuto a minuto em tempo real.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO x Atlético de Madrid DATA Quarta-feira, 30 de setembro de 2020 LOCAL El Alcoraz - ESP HORÁRIO 14h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



A partida terá transmissão ao vivo na Espn Brasil, na TV fechada. Aqui, na Goal, você também acompanha o minuto a minuto em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Depois de estrear com vitória no Campeonato Espanhol, o Atlético de Madrid visita o Huesta com o técnico Diego Simeone podendo fazer algumas mudanças na equipe.

Thomas Partey pode entrar no lugar de Saul enquanto Marcos Llorente também pode começar entre os titulares.

Já o Huesca busca a primeira vitória no torneio, registrando dois empates e uma derrota.

Provável escalação do Huesca: Fernandéz; López, Pulido, Siovas, Luisinho; Seoane, Mosquera; García, Real, Ferreiro; Okazaki.

Provável escalação do Atlético de Madrid: Jan Oblak; Trippier, Felipe, Savic, Felipe, Lodi; Ñiguez; Koke, Llorente, Partney; Suárez, Félix.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

HUESCA

JOGO CAMPEONATO DATA Huesca 0 x 2 Cádiz 20 de setembro de 2020 1 x 1 Huesca La Liga 26 de setembro de 2020

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Elche x Huesca La Liga 3 de outubro de 2020 14h30 (de Brasília) Huesca x La Liga 18 de outubro de 2020 A determinar

ATLÉTICO DE MADRID

JOGO CAMPEONATO DATA 2 x 1 Atlético de Madrid 13 de agosto de 2020 Atlético de Madrid 6 x 1 Granada La Liga 27 de setembro de 2020

Próximas partidas