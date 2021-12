Hudson e Tréllez estão fora dos planos do São Paulo para 2022. Seus contratos terminam neste mês de dezembro e não serão renovados.



Emprestado ao Fluminense, Hudson se recupera de uma cirurgia no joelho direito e está na fase final da recuperação. Ele também não deverá permanecer no Flu.

Dessa maneira, Hudson provavelmente ficará livre no mercado. O jogador e seus representantes analisam as possibilidades futuras para tomar uma decisão depois de concluir a recuperação da lesão, o que deve ocorrer no início de 2022.

Tréllez também não faz parte dos planos do São Paulo. Emprestado ao Sport, ele tem contrato até dezembro. Não está descartada a possibilidade de permanência no Leão, clube com o qual há conversas em andamento.

Hudson jogou no São Paulo de 2014 a 2019. Por causa da lesão, ele só fez quatro partidas pelo Fluminense nesta temporada.

Tréllez, por outro lado, atuou no São Paulo em 2018 e 2020. Reserva no Tricolor, ele fez 39 jogos e um gol nesta temporada pelo Sport, rebaixado para a Série B. Antes, ele também foi emprestado ao Internacional, mas não teve sequência por causa de lesão.