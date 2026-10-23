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Os ícones do futebol Hristo Stoichkov e Arsene Wenger declararam apoio à primeira edição da Copa do Mundo Sub-15 e Festival da FIFA, que começa neste sábado, no Azerbaijão. O novo torneio internacional reúne mais de 3.000 jovens jogadores, treinadores e dirigentes em Baku para seis dias de competição, com cerca de 1.000 partidas.

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Figuras lendárias elogiam caminho de desenvolvimento esportivo

Stoichkov e Wenger acreditam que a primeira edição do torneio sub-15 oferece uma oportunidade valiosa para testar jovens promessas. Aprovado pelo Conselho da FIFA em dezembro de 2025, o torneio masculino será disputado de 24 a 30 de outubro. As partidas terão oito jogadores de cada lado e dois tempos de 20 minutos.

‘A Copa do Mundo Sub-15 da FIFA é fundamental’

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Em entrevista à FIFAantes de enfrentar a Escócia, Stoichkov destacou a importância do torneio para os talentos em ascensão: “Na minha opinião, a Copa do Mundo Sub-15 da FIFA é fundamental. Sempre aplaudo esses torneios porque é neles que os jovens jogadores começam a crescer, começam a perceber o futuro que têm pela frente. É por isso que, a cada ano, a FIFA demonstra que pensa muito mais do que os jovens jogadores.

“A Bulgária está de volta a uma competição importante em um momento em que não há muitos jogadores búlgaros nos melhores times da Europa. Sim, há alguns na Itália, na Alemanha e na Inglaterra, mas precisamos de ainda mais, e este é um torneio em que eles podem crescer com facilidade.

“A Bulgária sempre disputou muitos jogos contra a Escócia, desde os anos 70 e depois na minha época. A Escócia é sempre uma grande realidade. Espero e desejo que, desta vez, a Bulgária encontre uma maneira de vencer a Escócia.

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“Espero e desejo que a Copa do Mundo Sub-15 da FIFA no Azerbaijão mostre aos jogadores e ao mundo o forte compromisso da FIFA com o futebol juvenil.”

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Formato inovador garante ampla participação

Ao enfatizar o impacto global do evento, Wenger, chefe de Desenvolvimento Global do Futebol da FIFA, afirmou: “O talento existe em toda parte, mas os jovens jogadores nem sempre têm as mesmas oportunidades de se testar internacionalmente.

“Este torneio busca oferecer a eles essa oportunidade. Ao reunir equipes de todo o mundo na categoria sub-15, podemos proporcionar aos jogadores partidas relevantes, colocá-los em contato com diferentes estilos e culturas do futebol e ajudá-los a aprender e se desenvolver por meio da competição.

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“O futebol pode realmente unir o mundo de maneira muito poderosa nas categorias de base. Reunir jovens jogadores de diferentes países e culturas proporciona a eles uma experiência que vai além da competição, ao mesmo tempo que incentiva as associações-membro a continuar investindo em seu desenvolvimento.”

Projeto histórico amplia a participação feminina

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Os jogos classificatórios começam neste fim de semana, antes das finais de sexta-feira, 30 de outubro, no Crystal Hall. Após esta edição masculina, a primeira edição do torneio feminino será realizada em 2027. Ambos passarão a fazer parte do calendário anual a partir de 2028.