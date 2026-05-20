A Alemanha viaja para o Sul para um confronto emocionante do Grupo E contra Curaçao, em uma partida de estreia que promete ser histórica para ambas as seleções na Copa do Mundo de 2026.

A seleção alemã, liderada por uma geração de superestrelas e tetracampeã mundial, chega ao Texas com o objetivo de restabelecer seu domínio no cenário global. Curaçao chega a Houston como estreante no torneio, representando um símbolo de ambição crescente e talento técnico do Caribe.

O GOAL tem tudo o que você precisa saber para garantir ingressos para Alemanha x Curaçao, incluindo onde comprar, preços dos ingressos e informações essenciais sobre o estádio.

Quando será o jogo Alemanha x Curaçao na Copa do Mundo de 2026?

Copa do Mundo - E NRG Stadium

Jogos da Alemanha na Copa do Mundo de 2026

Data Calendário Local Ingressos 14 de junho de 2026 Alemanha x Curaçao NRG Stadium, Houston Ingressos 20 de junho de 2026 Alemanha x Costa do Marfim Estádio BMO, Toronto Ingressos 25 de junho de 2026 Equador x Alemanha MetLife Stadium, East Rutherford Ingressos

Jogos da Copa do Mundo de Curaçao 2026

Data Calendário Local Ingressos 14 de junho de 2026 Alemanha x Curaçao NRG Stadium, Houston Ingressos 21 de junho de 2025 Equador x Curaçao Estádio Arrowhead, Kansas City Ingressos 25 de junho de 2026 Curaçao x Costa do Marfim Lincoln Financial Field, Filadélfia Ingressos

Como comprar ingressos para Alemanha x Curaçao?

Até o momento, os principais sorteios oficiais de ingressos para a Copa do Mundo (incluindo a pré-venda Visa e os sorteios aleatórios antecipados) já foram concluídos. Com uma demanda recorde, a disponibilidade inicial nas fases iniciais está agora extremamente limitada.

Aqui está a situação atual da venda de ingressos:

Fase de vendas de última hora: Esta fase está em andamento e funciona por ordem de chegada. Ao contrário dos sorteios, essas são transações em tempo real. Esta é a última oportunidade para comprar diretamente da FIFA.

Mercado Oficial de Revenda da FIFA: Esta é a única plataforma autorizada para os torcedores comprarem e venderem ingressos verificados pelo valor de face. Ela permanecerá aberta até o final do torneio.

Mercados secundários: Os torcedores também podem encontrar ingressos em plataformas como o StubHub. Essas costumam ser as melhores opções para jogos eliminatórios de alta demanda, embora os preços possam variar em relação ao valor de face. Sempre verifique os Termos e Condições do site secundário antes de comprar.

Quanto custam os ingressos para Alemanha x Curaçao?

Os preços dos ingressos para a Copa do Mundo podem variar muito dependendo da categoria do assento e da proximidade da data do jogo.

Para a partida entre Alemanha e Curaçao em Houston, os preços básicos são atualmente um grande atrativo para os torcedores com orçamento limitado. Como os tetracampeões entram em campo para a estreia no torneio, espera-se que a demanda para este jogo de domingo à noite no NRG Stadium seja alta, embora os preços para partidas de grupos neutros continuem mais acessíveis do que os das seleções anfitriãs.

Atualmente, os ingressos oficiais mais baratos estão disponíveis por aproximadamente US$ 120 a US$ 200 nas arquibancadas superiores do estádio. No mercado secundário, os preços de entrada tiveram uma queda recente, com assentos básicos custando entre US$ 450 e US$ 650.

A divisão é a seguinte:

Categoria 3 (Nível Superior): US$ 120 – US$ 450

Categoria 2 (Nível Médio): $500 – $950

Categoria 1 (Nível Inferior/Lateral): $1.000 – $2.500

Hospitalidade/VIP: $3.300+

É importante observar que esses preços estão sujeitos a alterações com base na demanda do mercado. Como Houston é um destino global de primeira linha e esta partida marca uma estreia histórica de Curaçao contra um gigante do futebol, a demanda local e de visitantes é significativa. Garantir antecipadamente os ingressos disponíveis da Categoria 3 é a jogada mais inteligente para torcedores preocupados com o orçamento que desejam assistir a este confronto no NRG Stadium.

Tudo o que você precisa saber sobre o NRG Stadium

O estádio de Houston, oficialmente designado como Houston Stadium (e conhecido comercialmente como NRG Stadium) para o torneio, é um pioneiro da arquitetura esportiva moderna e um marco na história esportiva da cidade.

Localizado no complexo NRG Park, foi o primeiro estádio do futebol profissional a contar com um teto retrátil, um projeto sofisticado que permite que o local alterne entre uma experiência ao ar livre e um ambiente com climatização controlada.

O estádio é mundialmente conhecido por seus enormes painéis de teto retrátil, que podem abrir ou fechar em apenas sete minutos, e por seus dois painéis de vídeo de alta definição, que proporcionam uma experiência visual de primeira classe para todos os espectadores.

Para a Copa do Mundo de 2026, o estádio terá capacidade para aproximadamente 72.000 espectadores. Apesar de sua imensa escala, o projeto arquitetônico foi concebido para oferecer versatilidade e visibilidade ideal, criando uma atmosfera vibrante para as partidas que está programado para sediar.

Para atender aos padrões internacionais, o local conta com um gramado híbrido de nível internacional, garantindo uma superfície de jogo de excelência para uma programação que inclui cinco partidas da fase de grupos e duas rodadas eliminatórias de grande destaque.



