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Real Betis Balompie v FC Barcelona - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
Hussein Hamdy
Traduzido por

Houve favorecimento? Áudios do VAR revelam os bastidores da anulação do gol do Betis diante do Barcelona

G. Lo Celso
Barcelona
Bétis
La Liga
Argentina
Espanha

O que aconteceu por trás das telas?

A partida entre Barcelona e Betis, que terminou com vitória do time catalão por 5 a 2 no estádio La Cartuja, gerou diversas situações de arbitragem polêmicas, a principal delas a anulação do gol de Giovani Lo Celso aos 43 minutos, que daria aos donos da casa o empate por 2 a 2, depois que o árbitro Del Cerro Grande chamou o árbitro Ricardo de Burgos Bengoetxea para revisar a jogada na tela do árbitro de vídeo.

Segundo o jornal espanhol "Mundo Deportivo", o episódio começou com um toque de mão durante uma disputa de bola entre Cucho Hernández e Gerard Martín, na qual o jogador do Betis se valeu do braço esquerdo para controlar a bola.

A jogada seguiu até chegar ao lado esquerdo do ataque do time andaluz, antes de Abde Ezzalzouli tentar fazer um cruzamento, mas Jules Koundé conseguiu afastar a bola depois que ela bateu em seu corpo, sem que em nenhum momento ele tivesse o domínio dela.

Os donos da casa recuperaram a bola, que chegou aos limites da área, e Lo Celso finalizou de primeira com um belo voleio, marcando um gol espetacular.

Assim que o gol foi marcado, Carlos del Cerro Grande chamou o árbitro Ricardo de Burgos Bengoetxea da sala do árbitro de vídeo, dizendo: "Ricardo, recomendo que você revise um possível toque de mão na construção da jogada".

Quando o árbitro chegou à tela, a equipe do árbitro de vídeo explicou: "Observamos que o atacante do Betis fez um movimento adicional para controlar a bola. Vou te mostrar duas imagens para que você veja esse movimento, e ele está dentro da mesma fase de ataque. E também vou te mostrar a jogada completa para que você possa avaliá-la".

A equipe do árbitro de vídeo exibiu as duas imagens que mostram o jogador do Betis usando o braço para controlar a bola, além de toda a sequência da jogada. Depois de ver as imagens, Ricardo de Burgos disse diante da tela: "Muito bem, para mim o toque de mão é punível".

FBL-ESP-LIGA-BETIS-BARCELONAGetty Images

Ao mesmo tempo, Del Cerro interveio dizendo: "Vou te mostrar a mesma fase de ataque", enquanto o árbitro basco pediu: "Mostre-me o início da fase de ataque, por favor".

A equipe do árbitro de vídeo respondeu: "No minuto 16, para que você veja que a fase de ataque continua. Vou te mostrar, e você avalia".

Ao fundo, ouviu-se uma voz dizendo: "Ali, ali, vamos, por favor", antes de outra pessoa responder: "Diga isso a ele, por favor".

Depois de exibida a fase de ataque completa, De Burgos disse: "Para mim, esta parece ser a mesma fase ofensiva, porque o Barcelona em nenhum momento teve o domínio da bola, certo? Vou anular o gol e reiniciar o jogo com tiro livre direto a favor do Barcelona".

Os registros de áudio revelam que estamos diante de dois pontos fundamentais. O primeiro é que o toque de mão é claro, conforme confirmou o jornal "Mundo Deportivo", já que o jogador do Betis fez um movimento adicional para ajeitar a bola e controlá-la, o que explica a marcação da infração pelo árbitro internacional basco.

O segundo ponto diz respeito à continuidade da fase de ataque, conhecida abreviadamente como fase de posse ofensiva.

O manual do comitê técnico de arbitragem, vinculado ao centro de desenvolvimento de árbitros e publicado nesta temporada, esclarece que a fase de posse ofensiva termina quando "uma das equipes passa a ter a bola de forma controlada".

É isso que explica o entendimento de que o toque de mão faz parte da mesma jogada, apesar de a bola ter batido no corpo de Koundé, já que o Barcelona em nenhum momento conseguiu recuperar a posse de bola.


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