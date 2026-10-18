Houve favorecimento? Áudios do VAR revelam os bastidores da anulação do gol do Betis diante do Barcelona

A partida entre Barcelona e Betis, que terminou com vitória do time catalão por 5 a 2 no estádio La Cartuja, gerou diversas situações de arbitragem polêmicas, a principal delas a anulação do gol de Giovani Lo Celso aos 43 minutos, que daria aos donos da casa o empate por 2 a 2, depois que o árbitro Del Cerro Grande chamou o árbitro Ricardo de Burgos Bengoetxea para revisar a jogada na tela do árbitro de vídeo.

Segundo o jornal espanhol "Mundo Deportivo", o episódio começou com um toque de mão durante uma disputa de bola entre Cucho Hernández e Gerard Martín, na qual o jogador do Betis se valeu do braço esquerdo para controlar a bola.

A jogada seguiu até chegar ao lado esquerdo do ataque do time andaluz, antes de Abde Ezzalzouli tentar fazer um cruzamento, mas Jules Koundé conseguiu afastar a bola depois que ela bateu em seu corpo, sem que em nenhum momento ele tivesse o domínio dela.

Os donos da casa recuperaram a bola, que chegou aos limites da área, e Lo Celso finalizou de primeira com um belo voleio, marcando um gol espetacular.

Assim que o gol foi marcado, Carlos del Cerro Grande chamou o árbitro Ricardo de Burgos Bengoetxea da sala do árbitro de vídeo, dizendo: "Ricardo, recomendo que você revise um possível toque de mão na construção da jogada".

Quando o árbitro chegou à tela, a equipe do árbitro de vídeo explicou: "Observamos que o atacante do Betis fez um movimento adicional para controlar a bola. Vou te mostrar duas imagens para que você veja esse movimento, e ele está dentro da mesma fase de ataque. E também vou te mostrar a jogada completa para que você possa avaliá-la".

A equipe do árbitro de vídeo exibiu as duas imagens que mostram o jogador do Betis usando o braço para controlar a bola, além de toda a sequência da jogada. Depois de ver as imagens, Ricardo de Burgos disse diante da tela: "Muito bem, para mim o toque de mão é punível".

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Ao mesmo tempo, Del Cerro interveio dizendo: "Vou te mostrar a mesma fase de ataque", enquanto o árbitro basco pediu: "Mostre-me o início da fase de ataque, por favor".

A equipe do árbitro de vídeo respondeu: "No minuto 16, para que você veja que a fase de ataque continua. Vou te mostrar, e você avalia".

Ao fundo, ouviu-se uma voz dizendo: "Ali, ali, vamos, por favor", antes de outra pessoa responder: "Diga isso a ele, por favor".

Depois de exibida a fase de ataque completa, De Burgos disse: "Para mim, esta parece ser a mesma fase ofensiva, porque o Barcelona em nenhum momento teve o domínio da bola, certo? Vou anular o gol e reiniciar o jogo com tiro livre direto a favor do Barcelona".

Os registros de áudio revelam que estamos diante de dois pontos fundamentais. O primeiro é que o toque de mão é claro, conforme confirmou o jornal "Mundo Deportivo", já que o jogador do Betis fez um movimento adicional para ajeitar a bola e controlá-la, o que explica a marcação da infração pelo árbitro internacional basco.

O segundo ponto diz respeito à continuidade da fase de ataque, conhecida abreviadamente como fase de posse ofensiva.

O manual do comitê técnico de arbitragem, vinculado ao centro de desenvolvimento de árbitros e publicado nesta temporada, esclarece que a fase de posse ofensiva termina quando "uma das equipes passa a ter a bola de forma controlada".

É isso que explica o entendimento de que o toque de mão faz parte da mesma jogada, apesar de a bola ter batido no corpo de Koundé, já que o Barcelona em nenhum momento conseguiu recuperar a posse de bola.



