Compartilhar Siga GOAL no Google

O chefe de observação Nils Schmadtke rejeitou categoricamente as graves acusações feitas no contexto de sua iminente saída do Bayern de Munique.

Publicidade

"Pensei por muito tempo se deveria me manifestar sobre as notícias dos últimos dias. Normalmente, deixo meu trabalho falar por si. Desta vez, porém, não se trata do meu trabalho, mas do meu caráter. Por isso, quero deixar algumas coisas claras", escreveu Schmadtke na quinta-feira no LinkedIn.

O filho de 37 anos de Jörg Schmadtke, dirigente com longa trajetória na Bundesliga, afirmou: "Nunca repassei informações confidenciais à imprensa. Nem em Munique, nem em qualquer outro lugar. Nunca menosprezei as pessoas sob minha responsabilidade. Sou exigente, até incômodo quando o assunto é qualidade. Mas não sou desrespeitoso. E mais: nada do que foi escrito teve a menor relação com minha saída do Bayern de Munique. Não falo publicamente sobre assuntos internos. Nunca fiz isso em nenhum dos lugares por onde passei e não farei agora."

Assim, Schmadtke não revelou quais são, em sua avaliação, os verdadeiros motivos de sua saída antecipada do Bayern de Munique. Nas últimas semanas, várias reportagens o acusaram, entre outras coisas, de ter um estilo de liderança excessivamente ríspido e de repassar à imprensa informações internas de sua equipe. Na segunda-feira, o Bayern de Munique anunciou o encerramento antecipado do vínculo em 31 de janeiro de 2027. O contrato de Schmadtke originalmente ia até o verão de 2027.

Inicialmente, Christopher Vivell, responsável pelo scouting do Manchester United, foi apontado como favorito para suceder Schmadtke no Bayern de Munique. No entanto, segundo o TZ , essa opção perdeu força. O motivo: o diretor esportivo Christoph Freund foi encarregado de buscar um substituto e conhece Vivell da época em que trabalharam juntos no RB Salzburg. Já Max Eberl, dirigente da área esportiva, não estaria convencido de que trazer mais uma figura-chave do universo RB para o Bayern seja a melhor escolha.

Publicidade Publicidade

Bayern de Munique: Nils Schmadtke é considerado um aliado próximo de Max Eberl

Schmadtke assumiu em outubro de 2024 a chefia do scouting da equipe profissional e das categorias de base do Bayern de Munique. Ele é considerado um aliado próximo de Max Eberl, dirigente da área esportiva. Os dois já haviam trabalhado juntos no Borussia Mönchengladbach.

Futebol Grátis SportyNet ✅ A emissora exibe três partidas por rodada do campeonato, sendo duas delas transmitidas de forma totalmente gratuita e uma exclusiva no pay-TV (SportyNet+). ✅ As partidas gratuitas podem ser acompanhadas diretamente pelo canal oficial no YouTube, sem exigir assinaturas, cadastro de cartões ou vínculos com operadoras. ✅ A transmissão via internet oferece uma linguagem focada no público jovem, com leitura de chat ao vivo e fácil acesso em qualquer dispositivo móvel. Preço inicial R$ 0,00 Assine o SportyNet

"Meu período no Bayern de Munique foi de muito aprendizado e uma experiência muito positiva. Trabalhar em um clube desse tamanho, com esse nível de exigência e esse ritmo, me fez crescer profissional e pessoalmente", escreveu Schmadtke. "Tenho orgulho do que construímos nesses dois anos. Reestruturamos o departamento de scouting, aproximamos a equipe profissional e o Campus e adotamos novas formas de abordar jogadores. Foi um trabalho em equipe. Agradeço à minha equipe pelo empenho, pelas ideias e pela confiança de vocês. Sem vocês, nada disso teria sido possível."