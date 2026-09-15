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Argentina v Egypt: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

Traduzido por

Hossam Hassan: Salah e Hamza se beneficiaram da Copa do Mundo. Por que recorremos aos treinadores estrangeiros?

H. Hassan
M. Salah
H. Abdelkarim
Al Masry SC x Al Ittihad Alexandria
Al Masry SC
Al Ittihad Alexandria
Premier League
Egito

"Não olho para uma idade específica nem para um clube em particular"

Hossam Hassan, técnico da seleção do Egito, afirmou que a recepção da delegação pelo presidente egípcio, Abdel Fattah al-Sisi, após a participação na Copa do Mundo de 2026, é uma medalha em seu peito, ressaltando que cada palavra dita pelo presidente tem um significado e uma intenção específica e importante.

A seleção do Egito se despediu da Copa do Mundo de 2026 nas oitavas de final, após a derrota para a seleção da Argentina pelo placar de 3 a 2.

Hossam Hassan acrescentou, em seu discurso na cerimônia da federação de futebol em homenagem às seleções nacionais, que o presidente depositou confiança nos talentos egípcios e defendeu que se aposte no treinador egípcio após os sucessos que ele conquistou.

 Ele afirmou que a seleção do Egito conseguiu devolver o sorriso ao rosto da torcida egípcia, e a torcida voltou a se unir em torno da seleção após o espírito, o nível e os resultados marcantes.

Ele explicou que a comissão técnica conta com total apoio da diretoria da federação, tanto na gestão anterior, presidida por Gamal Allam, quanto na atual, presidida pelo engenheiro Hani Abou Rida, o que é considerado uma das principais razões para os sucessos recentes.

Ele prestou uma homenagem à torcida egípcia, tanto dentro quanto fora do Egito, pelo apoio e respaldo constantes à seleção do Egito em todos os lugares, ressaltando que eles merecem que se lute para fazê-los felizes.

Critérios de escolha dos jogadores

Hossam Hassan afirmou que escolhe os jogadores com base no desempenho dentro de campo, e não leva em conta outros fatores.

Ele disse: "Meu conselho aos jogadores das seleções de base é que a seleção é a sua primeira porta de entrada para o profissionalismo; o clube é importante, mas a seleção é o número 1".

Ele prosseguiu: "Não olho para uma idade determinada ou para um time específico, e nada chama minha atenção a não ser o desempenho em campo. Não é verdade que sofri pressão para convocar Hamza Abdel Karim, jogador do Barcelona, para a seleção do Egito na Copa do Mundo de 2026, e o jogador se beneficiou de sua presença com a seleção no Mundial".

Hossam Hassan continuou: "Meu conselho aos jovens jogadores é que tenham Mohamed Salah como exemplo, e acredito que o capitão da seleção do Egito se beneficiou de sua participação na Copa do Mundo ao jogar nas posições de 10 ou 9".

Ele completou: "Há outros jogadores que também se beneficiaram e renovaram seus contratos com seus clubes, e jogadores cujos valores aumentaram por causa da participação na Copa do Mundo; isso é algo natural e fico feliz com isso".

Sobre os jogadores com dupla nacionalidade, o treinador do Egito disse: "Demonstramos grande interesse pelos jogadores profissionais fora do Egito que têm dupla nacionalidade".

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O treinador estrangeiro e o futebol egípcio

Ele completou: "Por que a tendência é sempre contratar um treinador estrangeiro, sendo que eu tenho treinadores egípcios muito bons? O treinador estrangeiro quer trabalhar em condições ideais e não consegue lidar com as condições existentes, ao contrário do treinador nacional".

Ele destacou: "Quero dizer que se deve contratar o treinador que merece estar presente".

Hossam Hassan condenou a dependência dos grandes clubes do Campeonato Egípcio em relação aos treinadores estrangeiros.

Ele disse: "Fico surpreso quando encontro alguns clubes reclamando do desgaste dos jogadores.. como isso é possível se cada elenco tem 35 jogadores".

Ele acrescentou: "O Egito não é um país pequeno, somos um país grande, e sempre dizia isso aos jogadores antes das partidas da Copa do Mundo, como o jogo contra a Argentina; disse a eles para não pensarem em quem iriam enfrentar, mas sim que estavam vestindo a camisa da seleção do Egito".

Ele prosseguiu: "O treinador estrangeiro, quando chega, quer se hospedar em um hotel e nos custa 500 mil libras no mínimo por dia, mas, quando passamos a ter uma casa do futebol (referindo-se ao projeto Al-Hadaf), passamos a nos concentrar aqui, e estamos felizes porque temos tudo à nossa disposição".

A seleção do Egito se prepara para enfrentar Angola e Sudão do Sul nas eliminatórias da Copa Africana de Nações de 2027, além de disputar um amistoso contra a África do Sul, na data Fifa que começa dentro de alguns dias.

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