Hossam Hassan, técnico da seleção do Egito, afirmou que a recepção da delegação pelo presidente egípcio, Abdel Fattah al-Sisi, após a participação na Copa do Mundo de 2026, é uma medalha em seu peito, ressaltando que cada palavra dita pelo presidente tem um significado e uma intenção específica e importante.

A seleção do Egito se despediu da Copa do Mundo de 2026 nas oitavas de final, após a derrota para a seleção da Argentina pelo placar de 3 a 2.

Hossam Hassan acrescentou, em seu discurso na cerimônia da federação de futebol em homenagem às seleções nacionais, que o presidente depositou confiança nos talentos egípcios e defendeu que se aposte no treinador egípcio após os sucessos que ele conquistou.

Ele afirmou que a seleção do Egito conseguiu devolver o sorriso ao rosto da torcida egípcia, e a torcida voltou a se unir em torno da seleção após o espírito, o nível e os resultados marcantes.

Ele explicou que a comissão técnica conta com total apoio da diretoria da federação, tanto na gestão anterior, presidida por Gamal Allam, quanto na atual, presidida pelo engenheiro Hani Abou Rida, o que é considerado uma das principais razões para os sucessos recentes.

Ele prestou uma homenagem à torcida egípcia, tanto dentro quanto fora do Egito, pelo apoio e respaldo constantes à seleção do Egito em todos os lugares, ressaltando que eles merecem que se lute para fazê-los felizes.

Critérios de escolha dos jogadores

Hossam Hassan afirmou que escolhe os jogadores com base no desempenho dentro de campo, e não leva em conta outros fatores.

Ele disse: "Meu conselho aos jogadores das seleções de base é que a seleção é a sua primeira porta de entrada para o profissionalismo; o clube é importante, mas a seleção é o número 1".

Ele prosseguiu: "Não olho para uma idade determinada ou para um time específico, e nada chama minha atenção a não ser o desempenho em campo. Não é verdade que sofri pressão para convocar Hamza Abdel Karim, jogador do Barcelona, para a seleção do Egito na Copa do Mundo de 2026, e o jogador se beneficiou de sua presença com a seleção no Mundial".

Hossam Hassan continuou: "Meu conselho aos jovens jogadores é que tenham Mohamed Salah como exemplo, e acredito que o capitão da seleção do Egito se beneficiou de sua participação na Copa do Mundo ao jogar nas posições de 10 ou 9".

Ele completou: "Há outros jogadores que também se beneficiaram e renovaram seus contratos com seus clubes, e jogadores cujos valores aumentaram por causa da participação na Copa do Mundo; isso é algo natural e fico feliz com isso".

Sobre os jogadores com dupla nacionalidade, o treinador do Egito disse: "Demonstramos grande interesse pelos jogadores profissionais fora do Egito que têm dupla nacionalidade".

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O treinador estrangeiro e o futebol egípcio

Ele completou: "Por que a tendência é sempre contratar um treinador estrangeiro, sendo que eu tenho treinadores egípcios muito bons? O treinador estrangeiro quer trabalhar em condições ideais e não consegue lidar com as condições existentes, ao contrário do treinador nacional".

Ele destacou: "Quero dizer que se deve contratar o treinador que merece estar presente".

Hossam Hassan condenou a dependência dos grandes clubes do Campeonato Egípcio em relação aos treinadores estrangeiros.

Ele disse: "Fico surpreso quando encontro alguns clubes reclamando do desgaste dos jogadores.. como isso é possível se cada elenco tem 35 jogadores".

Ele acrescentou: "O Egito não é um país pequeno, somos um país grande, e sempre dizia isso aos jogadores antes das partidas da Copa do Mundo, como o jogo contra a Argentina; disse a eles para não pensarem em quem iriam enfrentar, mas sim que estavam vestindo a camisa da seleção do Egito".

Ele prosseguiu: "O treinador estrangeiro, quando chega, quer se hospedar em um hotel e nos custa 500 mil libras no mínimo por dia, mas, quando passamos a ter uma casa do futebol (referindo-se ao projeto Al-Hadaf), passamos a nos concentrar aqui, e estamos felizes porque temos tudo à nossa disposição".

A seleção do Egito se prepara para enfrentar Angola e Sudão do Sul nas eliminatórias da Copa Africana de Nações de 2027, além de disputar um amistoso contra a África do Sul, na data Fifa que começa dentro de alguns dias.