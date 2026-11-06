Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Ao VivoIngressos
FBL-WC-2026-MATCH95-ARG-EGYAFP
Traduzido por

Hossam Hassan responde aos rumores sobre sua saída da seleção do Egito: o que a minha vida pessoal tem a ver com a avaliação técnica?

H. Hassan
Egito x Malawi
Egito
Malawi
Africa Cup of Nations Qualification
Malawi x Egito
Egito
Malaui

O técnico do Egito rompe o silêncio e confirma que permanecerá no cargo

Hossam Hassan, técnico da seleção do Egito, respondeu aos rumores que circulam sobre sua saída do comando da equipe, afirmando desconhecer a origem dessas informações ou as partes por trás de sua divulgação, e reforçando que segue desempenhando suas funções com a seleção e preparando-se para os próximos compromissos.

Diversos relatos da imprensa haviam indicado que a federação de futebol estuda a demissão de Hossam Hassan do cargo, apesar da conquista obtida com a classificação às oitavas de final da Copa do Mundo de 2026.

Segundo os relatos, a federação de futebol está incomodada com a polêmica em torno do treinador por causa de problemas familiares, especialmente após a decisão de proibi-lo de aparecer na mídia.

Mas Hassan respondeu: "Não sei quem está divulgando dessa forma a notícia da minha saída da seleção do Egito", questionando os motivos de se envolver sua vida pessoal na avaliação do seu trabalho técnico, e afirmando que desentendimentos pessoais são questões pelas quais qualquer pessoa pode passar, e não deveriam servir de critério para julgar seu desempenho profissional.

Próximas partidas
EGY

EGY

Africa Cup of Nations Qualification

13 de nov. de 2026

MWI

MWI

MWI

MWI

Africa Cup of Nations Qualification

17 de nov. de 2026

EGY

EGY

Hossam Hassan: devo ser julgado pelo meu trabalho

O técnico da seleção egípcia acrescentou que, há muitos anos, acostumou-se a não conceder declarações à imprensa e que nunca havia falado sobre quaisquer assuntos relacionados à sua família, questionando os motivos de se trazer à tona esses temas e vinculá-los à sua missão com a seleção nacional.

Hossam Hassan ressaltou, de acordo com o site "Egypt Telegraph", que sua avaliação deve se basear no seu desempenho técnico, na sua forma de lidar com os jogadores e nos resultados que a seleção alcança, e não nos detalhes da sua vida pessoal.

Ele afirmou que o critério básico para julgar qualquer técnico é o seu trabalho e o seu comprometimento dentro do sistema da equipe, longe de questões pessoais que não têm relação com suas funções técnicas.

Hossam Hassan fala sobre a conquista da seleção egípcia e a preparação para a próxima convocação

O técnico da seleção do Egito abordou a recente trajetória da equipe, afirmando que não havia se manifestado à imprensa sobre a conquista alcançada após o retorno da delegação dos Estados Unidos da América, apontando para a descoberta de alguns talentos do futebol que, segundo ele, devem ter um papel importante no futuro do futebol egípcio nos próximos anos.

Hossam Hassan revelou os preparativos para a próxima concentração, esclarecendo que o diretor da seleção manteve uma reunião com o engenheiro Hany Abo Rida, presidente da Federação Egípcia de Futebol, para discutir os arranjos da próxima etapa e definir os planos necessários para os compromissos futuros.

A seleção egípcia se prepara para dois confrontos contra o Malawi nos dias 13 e 17 de novembro, pelas terceira e quarta rodadas das eliminatórias para a Copa Africana de Nações de 2027.

Hossam Hassan: a disciplina dentro da seleção é responsabilidade da comissão técnica

No que diz respeito à disciplina nas fileiras da seleção, Hossam Hassan apontou para diferenças no comportamento e no desempenho de alguns jogadores quando se juntam à seleção, em comparação com o que apresentam em seus clubes.

Ele afirmou que a comissão técnica trabalha para impor a disciplina dentro da equipe e aproveitar o potencial dos jogadores da melhor forma possível, considerando que o sucesso da comissão em organizar o sistema não deveria se transformar em alvo de críticas.

Ao mesmo tempo, apontou que os clubes também têm um papel e uma responsabilidade na forma de lidar com seus jogadores, de modo a garantir o aproveitamento de suas capacidades da melhor maneira possível.

Hossam Hassan encerrou sua fala reforçando a necessidade de separar a vida pessoal dos treinadores de suas responsabilidades profissionais, destacando que a avaliação de qualquer técnico deve estar ligada ao que ele apresenta dentro de campo e ao seu grau de comprometimento com suas funções, e não aos detalhes de sua vida pessoal.

GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

Siga GOAL no Google