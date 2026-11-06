Hossam Hassan, técnico da seleção do Egito, respondeu aos rumores que circulam sobre sua saída do comando da equipe, afirmando desconhecer a origem dessas informações ou as partes por trás de sua divulgação, e reforçando que segue desempenhando suas funções com a seleção e preparando-se para os próximos compromissos.

Diversos relatos da imprensa haviam indicado que a federação de futebol estuda a demissão de Hossam Hassan do cargo, apesar da conquista obtida com a classificação às oitavas de final da Copa do Mundo de 2026.

Segundo os relatos, a federação de futebol está incomodada com a polêmica em torno do treinador por causa de problemas familiares, especialmente após a decisão de proibi-lo de aparecer na mídia.

Mas Hassan respondeu: "Não sei quem está divulgando dessa forma a notícia da minha saída da seleção do Egito", questionando os motivos de se envolver sua vida pessoal na avaliação do seu trabalho técnico, e afirmando que desentendimentos pessoais são questões pelas quais qualquer pessoa pode passar, e não deveriam servir de critério para julgar seu desempenho profissional.

Hossam Hassan: devo ser julgado pelo meu trabalho

O técnico da seleção egípcia acrescentou que, há muitos anos, acostumou-se a não conceder declarações à imprensa e que nunca havia falado sobre quaisquer assuntos relacionados à sua família, questionando os motivos de se trazer à tona esses temas e vinculá-los à sua missão com a seleção nacional.

Hossam Hassan ressaltou, de acordo com o site "Egypt Telegraph", que sua avaliação deve se basear no seu desempenho técnico, na sua forma de lidar com os jogadores e nos resultados que a seleção alcança, e não nos detalhes da sua vida pessoal.

Ele afirmou que o critério básico para julgar qualquer técnico é o seu trabalho e o seu comprometimento dentro do sistema da equipe, longe de questões pessoais que não têm relação com suas funções técnicas.

Hossam Hassan fala sobre a conquista da seleção egípcia e a preparação para a próxima convocação

O técnico da seleção do Egito abordou a recente trajetória da equipe, afirmando que não havia se manifestado à imprensa sobre a conquista alcançada após o retorno da delegação dos Estados Unidos da América, apontando para a descoberta de alguns talentos do futebol que, segundo ele, devem ter um papel importante no futuro do futebol egípcio nos próximos anos.

Hossam Hassan revelou os preparativos para a próxima concentração, esclarecendo que o diretor da seleção manteve uma reunião com o engenheiro Hany Abo Rida, presidente da Federação Egípcia de Futebol, para discutir os arranjos da próxima etapa e definir os planos necessários para os compromissos futuros.

A seleção egípcia se prepara para dois confrontos contra o Malawi nos dias 13 e 17 de novembro, pelas terceira e quarta rodadas das eliminatórias para a Copa Africana de Nações de 2027.

Hossam Hassan: a disciplina dentro da seleção é responsabilidade da comissão técnica

No que diz respeito à disciplina nas fileiras da seleção, Hossam Hassan apontou para diferenças no comportamento e no desempenho de alguns jogadores quando se juntam à seleção, em comparação com o que apresentam em seus clubes.

Ele afirmou que a comissão técnica trabalha para impor a disciplina dentro da equipe e aproveitar o potencial dos jogadores da melhor forma possível, considerando que o sucesso da comissão em organizar o sistema não deveria se transformar em alvo de críticas.

Ao mesmo tempo, apontou que os clubes também têm um papel e uma responsabilidade na forma de lidar com seus jogadores, de modo a garantir o aproveitamento de suas capacidades da melhor maneira possível.

Hossam Hassan encerrou sua fala reforçando a necessidade de separar a vida pessoal dos treinadores de suas responsabilidades profissionais, destacando que a avaliação de qualquer técnico deve estar ligada ao que ele apresenta dentro de campo e ao seu grau de comprometimento com suas funções, e não aos detalhes de sua vida pessoal.