Hossam Hassan, técnico da seleção egípcia, revelou os bastidores do confronto contra a Argentina nas oitavas de final da Copa do Mundo, que terminou com a eliminação dos “Faraós” após a derrota por 2 a 3, afirmando que deliberadamente evitou que os jogadores pensassem nos nomes dos astros do adversário antes da partida.

A partida gerou grande polêmica em relação à arbitragem, após algumas decisões controversas, sendo as mais notáveis a anulação de um gol a favor da seleção egípcia, além da não marcação de um pênalti para os Faraós antes da Argentina marcar seu terceiro gol.

Não mencionar o nome de Messi

Hossam Hassan disse em declarações à TV: “Antes do confronto com a Argentina, eu não mencionava o nome de Messi aos jogadores; dizia apenas ‘número 10’, porque a palavra ‘Messi’ poderia causar certo temor, mas eu queria passar a mensagem de que eles não deveriam se fixar no nome do adversário ou na cor da camisa”.

E acrescentou: “Queria fazer com que os jogadores esquecessem que estavam enfrentando uma seleção específica e que se concentrassem apenas na partida. Eu não olho para o time que está à minha frente, mas respeito o adversário e o estudo bem”.

Hossam Hassan: Eu esperava que o Egito chegasse o mais longe possível na Copa do Mundo

O técnico da seleção egípcia afirmou que acreditava na capacidade dos “Faraós” de chegar longe na competição, ressaltando que o trabalho que realizou com a equipe no último período lhe dava confiança para alcançar resultados sólidos.

Ele disse: “Eu esperava que chegássemos às fases finais da Copa do Mundo, porque estava trabalhando bem com a equipe e tínhamos uma identidade clara em campo”.

E continuou: “Há dois anos e meio venho trabalhando para que imponhamos nossa identidade e nossa tática diante de qualquer adversário, sem depender de um único jogador, mas sim ter mais de uma opção em campo”.

“Não joguei para defender”... Hossam Hassan explica sua filosofia diante da Argentina

Hossam Hassan falou sobre o motivo pelo qual a seleção egípcia não recuou totalmente para a defesa nos minutos finais contra a Argentina, apesar da dificuldade do confronto, afirmando que sua filosofia se baseia sempre na busca pela vitória.

Ele disse: “Meu pensamento é a vitória, e para vencer não vou jogar apenas para defender; em determinado momento, quando solto a bola, preciso pensar nas jogadas de transição, em aproveitar as oportunidades e em marcar gols”.

E acrescentou: “Mesmo que esteja ganhando por dois gols, penso em marcar o terceiro; quero que tenhamos sempre soluções e busquemos marcar gols em todas as circunstâncias”.

As críticas ao árbitro afetaram a seleção

O técnico da seleção egípcia destacou que algumas decisões da arbitragem afetaram a concentração dos jogadores durante a partida, mas afirmou estar satisfeito com o desempenho técnico e a atitude que a equipe demonstrou diante do campeão mundial.

Ele disse: “Houve coisas fora do nosso controle; o árbitro causou alguma confusão na equipe do ponto de vista técnico, e houve nervosismo devido aos cartões amarelos e às faltas contra nós, o que afetou os jogadores”.

Hossam Hassan concluiu sua declaração ressaltando que a eliminação diante da Argentina não anula o que a seleção apresentou no torneio, enfatizando que o objetivo era construir uma equipe capaz de enfrentar os grandes do mundo sem intimidação ou medo dos nomes dos adversários.