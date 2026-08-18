Hossam Hassan incendeia a imprensa espanhola: uma história egípcia que ultrapassa fronteiras

O caso envolvendo Hossam Hassan, técnico da seleção do Egito, ganhou destaque em diversos veículos de imprensa espanhóis, depois que se espalharam amplamente os detalhes de uma briga ocorrida em um local na Costa Norte (norte do Egito). Os relatos falaram que o treinador teria desmaiado e sido levado ao hospital, em um episódio que gerou grande polêmica dentro e fora do Egito.

O jornal espanhol "Sport" focou no lado mais impactante da história, apontando que Hossam Hassan desmaiou durante uma briga acirrada que teria ocorrido entre duas mulheres (suas esposas) dentro de um local, antes que as pessoas presentes interviessem para conter a situação.

O jornal destacou que o episódio se espalhou amplamente pelas redes sociais e rapidamente se tornou assunto entre os torcedores, especialmente por estar ligado ao técnico da seleção do Egito.

Já o jornal "Marca" abordou o caso por um ângulo diferente, concentrando-se no contraste entre o prestígio esportivo desfrutado por Hossam Hassan e o episódio pessoal no qual ele se viu envolvido.

O veículo apontou que as cenas da briga se espalharam amplamente, antes que os relatos falassem sobre a queda do treinador, desacordado, e seu transporte para receber atendimento médico.

Por sua vez, a "Cadena SER" apresentou uma versão mais detalhada dos acontecimentos, indicando que a discussão começou com um bate-boca acirrado antes de evoluir, segundo fontes de imprensa citadas por ela, para um confronto físico, o que levou os agentes de segurança a intervir para separar as partes envolvidas na briga, antes da chegada da polícia ao local.

A "Cadena SER" também deteve-se sobre o estado de saúde de Hossam Hassan, explicando que o treinador perdeu a consciência durante o tumulto que se seguiu à briga, antes de ser levado a um centro médico, ressaltando que os relatos que circularam informaram que seu estado de saúde estava estável e que não havia motivo para preocupação.

A cobertura espanhola não se limitou aos detalhes da briga, estendendo-se aos desdobramentos pessoais que acompanharam o episódio, depois que alguns relatos abordaram o que se comentou sobre a separação de Hossam Hassan de sua primeira esposa após os acontecimentos, transformando a história de um episódio passageiro em uma crise com dimensões pessoais e midiáticas mais amplas.

O contraste que chamou a atenção da imprensa espanhola reside no fato de que Hossam Hassan, um dos nomes mais destacados na história do futebol egípcio e diretor técnico da seleção do Egito, se viu desta vez no centro do cenário midiático longe dos resultados das partidas e dos títulos, depois que um episódio pessoal em circulação se transformou em uma história que despertou o interesse de vários jornais e canais esportivos espanhóis.