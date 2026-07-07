Hossam Hassan explode após a despedida: “Fomos dispensados por motivos comerciais... Eles querem que o Messi continue!”

Hossam Hassan, técnico da seleção egípcia, criticou o árbitro francês François Litxer e atribuiu a ele a responsabilidade pela derrota para a Argentina (3 a 2), agradecendo aos seus jogadores pelo esforço demonstrado ao longo de toda a campanha na Copa do Mundo de 2026.

A seleção egípcia foi eliminada da Copa do Mundo de 2026 após uma derrota em um jogo alucinante contra a Argentina, atual campeã, por 3 a 2, na noite desta terça-feira, no estádio da Atalanta, pelas oitavas de final do torneio.

Os Faraós abriram o placar com dois gols aos 15 e 67 minutos, marcados por Yasser Ibrahim e Mustafa Zico, enquanto Cristian Romero fez o primeiro gol da Argentina aos 79 minutos, e Lionel Messi empatou aos 84.

Aos 90+2, Enzo Fernández marcou o gol decisivo da vitória para a Argentina, levando a seleção ao quarto de final da Copa do Mundo, onde enfrentará o vencedor do confronto entre Suíça e Colômbia, marcado para esta terça-feira à noite.

Hossam Hassan declarou em entrevista à rede “BeIN Sports”: “Fomos melhores hoje contra a Argentina, mas o futebol não é justo, e o que aconteceu foi injusto, apesar de a FIFA defender o lema do ‘fair play’”.

Ele acrescentou: “O árbitro anulou um gol nosso e não sabemos o motivo. O placar poderia ter ficado em 3 a 1, mas a Argentina marcou o gol de empate e ficou em 2 a 2”.

E continuou: “É possível que as questões de marketing sejam a causa; eles não querem que Messi seja eliminado, querem que o campeão mundial continue na Copa do Mundo”.

E completou: “Agradeço aos jogadores, pois cumpriram o que lhes foi pedido, mas, muitas vezes, você faz o que deve, embora haja outros fatores que determinam o seu destino”.

E continuou: “Sinto muito, esperava alegrar ainda mais a torcida chegando o mais longe possível, mas estou orgulhoso de todos os jogadores; apresentamos um alto nível e honramos o futebol egípcio, árabe e africano”.

Ele observou: “Não gosto de perder de jeito nenhum, mas essa foi uma derrota injusta; no futebol, há outros fatores fora de campo que não têm nada a ver com aspectos técnicos”.

E acrescentou: “Estávamos enfrentando o campeão mundial, e há também o apoio comercial, mas nós temos nosso próprio estilo e conseguimos impô-lo a todas as seleções que enfrentamos ao longo da campanha na Copa do Mundo”.

E acrescentou: “Estou feliz com os jogadores e com o que eles apresentaram, mas houve fatores externos que influenciaram o resultado. Sim, cometemos erros, mas o mais importante é que não recebemos o que nos era de direito na partida”.

Sobre suas ambições com a seleção egípcia no futuro próximo, ele explicou: “Minha ambição não tem limites, e a ambição do futebol egípcio também não terá, e isso é muito importante para a África e para o mundo árabe”.

E continuou: “Hoje não estávamos à altura dos adversários que enfrentamos, e a partida foi extremamente difícil para eles, mas garanto que houve outros fatores que influenciaram o resultado”.

Quando questionado sobre sua mensagem aos jogadores do Egito após a partida, ele disse: “Agradeci a todos eles. Estou muito satisfeito com o esforço, especialmente porque a maioria dos jogadores da nossa seleção vem do campeonato nacional, ao contrário das outras seleções, cujos jogadores atuam profissionalmente na Europa”.

E concluiu suas declarações: “Mas esperamos que haja justiça. Fomos injustiçados na primeira partida contra a Bélgica e, hoje também, fomos injustiçados por erros fatais. Mas digo à nossa torcida: tenham orgulho, vocês têm uma seleção que não teme nenhum adversário”.