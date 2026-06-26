Hossam Hassan: Estas são as ausências do Egito contra o Irã... E não mudamos a posição de Salah por acaso

Hossam Hassan, técnico da seleção egípcia, confirmou que os jogadores dos Faraós estão prontos para enfrentar o Irã na terceira rodada do Grupo 7 da Copa do Mundo, ressaltando sua grande confiança em todos os jogadores da seleção que integram a lista para o torneio.

Hossam Hassan declarou, na coletiva de imprensa sobre a partida contra o Irã: “Estamos cientes da dificuldade do grupo desde o início, e todas as seleções querem vencer as outras, mas estamos avançando passo a passo. Nos concentramos fortemente nas duas primeiras partidas e, agora, estamos focados na seleção do Irã, uma das mais fortes da Ásia... Respeitamos todos os adversários, estamos nos preparando bem para a partida de amanhã e esperamos que a sorte esteja do nosso lado”.

Ele acrescentou: “Todos estão prontos para jogar, com exceção de Hamdi Fathi e Hossam Abdel-Majeed, que estão lesionados. Tenho confiança em todos os jogadores; quando selecionei os 26 jogadores, todos eram titulares para mim, e a única diferença está na experiência”.

E continuou: “Hamza Abdel Karim é o jogador mais jovem da lista e todos viram sua preparação quando ele foi escalado... Estou pensando em todas as substituições possíveis e nos jogadores que receberam cartões amarelos”.

E continuou: “Buscamos apresentar um bom nível para conquistar mais respeito pela seleção egípcia. Quem me conhece bem sabe que só gosto de vencer; não me preocupo com cálculos nem com o próximo adversário, concentro-me apenas na vitória. Respeitamos todas as seleções, pois qualquer equipe que chega à Copa do Mundo é forte, e o futebol mudou”.

E acrescentou: “A seleção mais modesta da África conta com 25 ou 26 jogadores profissionais; portanto, não há nenhuma seleção fraca na Copa do Mundo, e nosso objetivo é nos classificar para a próxima fase e melhorar nosso desempenho”.

E continuou: “Os jogadores são profissionais e lidaram com todas as condições possíveis, seja calor ou chuva”.

Sobre as comemorações ligadas à comunidade LGBT durante a partida entre Egito e Irã, Husam Hassan comentou: “Para a nossa seleção, o foco estará exclusivamente no futebol, e nossas mentes, dentro de campo, estarão voltadas apenas para a partida”.

E continuou: “Todos os fatores para o sucesso e o desenvolvimento estão presentes na seleção, com disciplina e uma estrutura sólida, a começar por Ibrahim Hassan e o restante da comissão técnica, administrativa e médica... O papel deles é extremamente importante, assim como o meu como técnico; se não houver ordem no sistema, tudo fracassará”.

E completou: “Eu e Ibrahim Hassan temos sorte porque estamos sob pressão constante desde o início de nossa trajetória, e Deus nos concedeu o carinho da torcida e chegamos a uma posição de destaque. O espírito é um elemento importante do sucesso, mas é apenas uma parte, assim como os planos e a organização”.

E concluiu: “Mohamed Salah é um jogador muito inteligente e sabe com quem lida na seleção; há um benefício mútuo que serve ao interesse do Egito. Além disso, o papel que lhe atribuímos na Copa do Mundo lhe dá mais liberdade, e isso não foi por acaso; nós, como equipe, jogamos de forma coletiva”.