Hossam Hassan entra para uma lista histórica de três nomes, ao lado de Wahbi e El-Rakraki

O técnico Hossam Hassan alcançou um feito histórico em nível individual, ao levar a seleção egípcia às oitavas de final da Copa do Mundo de 2026, com a vitória sobre a Austrália nos pênaltis (4 a 2), nesta sexta-feira, no estádio de Dallas, nos Estados Unidos, após o término do tempo regulamentar e da prorrogação com um empate em 1 a 1.

A seleção egípcia abriu o placar com Imam Ashour aos 13 minutos, com um cabeceio, antes que a Austrália empatasse com um gol contra marcado por Mohamed Hani, aos 55 minutos.

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Hossam Hassan tornou-se o terceiro técnico africano da história a conseguir levar uma seleção a superar a fase de eliminatórias da Copa do Mundo, depois dos marroquinos Walid Regragui e Mohamed Wahbi, segundo a rede francesa “stats foot”.

Al-Rakraki levou os Leões do Atlas ao quarto lugar na Copa do Mundo de 2022, enquanto o Marrocos — sob o comando de Wahbi — se classificou para as oitavas de final da edição atual ao derrotar a Holanda nos pênaltis.

Além disso, o Egito tornou-se o quinto país africano a vencer pelo menos uma partida na fase de eliminação direta na história da Copa do Mundo, depois de Camarões em 1990, Senegal em 2002, Gana em 2010 e Marrocos em 2022 e 2026.

Com essa vitória, a seleção egípcia garantiu seu lugar nas oitavas de final, onde enfrentará o vencedor do confronto entre a Argentina e Cabo Verde.



