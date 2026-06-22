Hossam Hassan critica Slot por causa de Mohamed Salah

O jornal britânico “Mirror” interpretou as declarações de Hossam Hassan, técnico da seleção egípcia, sobre Mohamed Salah após a vitória sobre a Nova Zelândia na Copa do Mundo de 2026, como um ataque velado ao holandês Arne Slot, ex-técnico do Liverpool.

Salah levou a seleção egípcia a uma vitória histórica por 3 a 1 sobre a Nova Zelândia, depois de marcar um gol e dar uma assistência, garantindo aos Faraós a primeira vitória na história de suas participações na Copa do Mundo.

Após a partida, Husam Hassan elogiou o capitão da seleção egípcia, afirmando que a comissão técnica conseguiu utilizá-lo de forma adequada às suas qualidades técnicas.

O técnico dos Faraós disse: “Salah trabalhou duro em campo, e isso é algo que todos devem saber. Talvez eu seja o primeiro técnico a lhe dar uma posição que corresponda à sua periculosidade, ao seu potencial e às suas verdadeiras capacidades”.

E acrescentou: “Trabalhamos em vários aspectos com ele, e estou confiante de que veremos ainda mais dele nos próximos tempos”.

O jornal “Mirror” considerou que essas declarações contêm uma crítica indireta a alguns treinadores que comandaram Salah ao longo de sua carreira, principalmente Slot, cuja última temporada no Liverpool foi marcada por um notável atrito em sua relação com o astro egípcio.

O jornal destacou que Salah teve mais de um desentendimento público com Slot durante a última temporada, antes de anunciar sua saída do Liverpool ao término do contrato, o que gerou grande polêmica nos bastidores do clube inglês.

A reportagem acrescentou que o brilhantismo de Salah com a camisa da seleção egípcia na Copa do Mundo, após um período difícil vivido em sua última temporada no Liverpool, deu a Hossam Hassan a oportunidade de elogiar o jogador e reforçar a importância de conceder-lhe liberdade e espaço para que ele possa mostrar o melhor de si em campo.

O capitão dos Faraós vive um dos seus melhores momentos na seleção, depois de marcar um gol e dar uma assistência contra a Nova Zelândia, levando a seleção egípcia à liderança do seu grupo e aproximando-a da classificação para as oitavas de final, além de ter igualado o recorde de artilheiros árabes na história da Copa do Mundo, com três gols.